Kredi kartına taksit sınırı kaldırıldı mı? Bakan Şimşek'ten iddialara yalanlama 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartına taksit sınırının kaldırıldığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Piyasalarda tedirginliğe neden olmak için kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirten Bakan Şimşek, "Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." dedi.

Kredi kartına taksit sınırının kaldırıldığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili resmi açıklamalar üst üste geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de iddiaları yalanladı.

"BİZDEN DUYMADIĞINIZ HABERE İTİBAR ETMEYİN"

Sosyal medyadan konu hakkında bir açıklama yapan Bakan Şimşek, piyasalarda tedirginliğe neden olmak için kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." dedi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ DE YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de dün akşam konuyla ilgili, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı.' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.