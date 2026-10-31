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Ekonomi

Kripto borsasında büyük vurgun! Kuzey Koreli hacker 3,3 milyar $ çarptı

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Kripto borsasında büyük vurgun! Kuzey Koreli hacker 3,3 milyar $ çarptı
Başlık ResmiKripto borsasında büyük vurgun! Kuzey Koreli hacker 3,3 milyar $ çarptı

Kripto para borsası Binance siber saldırıya uğradı. K. Koreli hacker’lar 3,3 milyar $’lık vurgun yaparak izlerini kaybettirdi. Soygun sonrası gözler Türkiye’deki 187 milyarlık pazara çevrildi. Kriptoda paralarda devlet güvencesi yok, müşterilerin kaybı şirketin insafına kalmış...

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Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Borsası Binance, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığın hareket ettirildiği büyük bir siber saldırıyla gündeme geldi. İlk incelemelere göre Kuzey Kore bağlantılı olduğu değerlendirilen hacker grubu, bir DevOps mühendisinin bilgisayarını ele geçirerek şirketin sistemlerine erişti ve yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdi. Binance, saldırıda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu, cüzdanların özel anahtarlarının ele geçirildiğine dair ise delil bulunmadığını açıkladı. Şirket, oluşabilecek kayıpların SAFU fonu ve kendi kaynaklarından karşılanacağını bildirdi. Blokzincir analiz şirketi TRM Labs da 6,36 milyar dolarlık varlığın 10 farklı blokzincir ağı üzerinden hareket ettirildiğini belirterek saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı bir grubun bulunduğunu değerlendirdi. Binance TR’den yapılan açıklamada ise küresel platformdaki güvenlik ihlalinden Türkiye’deki kullanıcıların etkilenmediği, varlıklarının güvende olduğu ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğü bildirildi.

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185,7 MİLYAR LİRALIK PİYASA

Merkezî Kayıt Kuruluşunun (MKK) eylül ayı verilerine göre Türkiye’de bildirim yapan 43 platformda 3,72 milyon yatırımcının kripto varlık bakiyesi bulunuyor. Bu varlıkların toplam piyasa değeri 185,74 milyar liraya ulaşıyor. Bugüne kadar platformlarda işlem yapanların sayısı ise yaklaşık 5,6 milyon. Kişisel cüzdanlar ve yurt dışındaki platformlarda tutulan varlıklar bu verilerin dışında kalıyor.

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DENETİM VAR, GARANTİ YOK

Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcıları SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi. SPK’nın geçici Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde 49 kuruluş yer alsa da bunların tamamı alım satım platformu değil. Platformlar, siber saldırı ve bilgi güvenliği ihlallerinden kaynaklanan müşteri varlığı kayıplarından sorumlu tutulabiliyor. Ancak bu denetim, yatırımcının parasının devlet güvencesinde olduğu anlamına gelmiyor. Kripto varlıklar ve bunlara ilişkin nakitler, bankalarda saklansalar dahi TMSF mevduat sigortası kapsamında bulunmuyor; ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki yatırımcı tazmin hükümlerinden de yararlanamıyor.

TEK AÇIK RİSKE ATIYOR

Siber güvenlik ve blokzincir uzmanlarına göre kripto borsalarında yalnızca dijital cüzdanların değil, çalışanların bilgisayarlarının ve erişim yetkilerinin de korunması gerekiyor. Yüksek tutarlı transferlerde çok aşamalı onay, sınırlı erişim ve anlık saldırı takibi büyük önem taşıyor.

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