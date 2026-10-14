Avrupa’da marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda güvenliğinin dijital tehditlere karşı kırılganlığını gözler önüne serdi. Artık gıda tedarik zincirinin her halkası potansiyel bir hedef.

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Siber saldırılar artık yalnızca bankaları, şirketlerin bilgisayarlarını veya kişisel verileri hedef almıyor.

Avrupa’da yaşanan son olaylar, dijital sistemlere yönelik müdahalelerin doğrudan gıda güvenliğini ve tedarik zincirini etkileyebileceğini gösterdi. Fransa’da yüzlerce marketin soğutma sistemleri hedef alınırken Hollanda’da ise Albert Heijn’in bazı dağıtım merkezlerinde yaşanan siber güvenlik olayı sebebiyle sistemler tedbir maksadıyla kapatıldı ve çevrim içi teslimatlar aksadı.

GÜVENLİK AÇIĞINA DİKKAT

Türkiye’de gıda üretiminden depolamaya, nakliyeden satışa kadar pek çok aşamada dijital kontrol ve otomasyon sistemleri kullanılıyor.

Bu sistemlerdeki güvenlik açıkları veya uzaktan erişimin yeterince korunmaması durumunda, saldırganlar operasyonları aksatabilir.

Gıdamız hacker tehdidi altında! Türkiye'de de benzer olaylar yaşanabilir

Soğutma sistemlerinin kontrolünü ele geçiren saldırganlar sıcaklık ayarlarını değiştirebilir, alarmları devre dışı bırakarak et, süt ve dondurulmuş gıdaların bozulmasına sebep olabilir. Bu durum hem ciddi ekonomik kayıplar hem de gıda güvenliği riskleri doğurur.

FABRİKADAN SOFRAYA KADAR RİSK

Tehlike marketlerle sınırlı değil; fabrikalardaki otomasyon sistemlerinin durması üretimi aksatabilir, soğuk hava depoları ve frigorifik nakliye araçlarındaki müdahaleler taşıma şartlarını doğrulanamaz hâle getirebilir.

Ayrıca gıdanın kaynağını ve taşıma geçmişini gösteren dijital kayıtların silinmesi ya da değiştirilmesi, riskli ürünlerin tespitini ve piyasadan geri çağrılmasını zorlaştırır. Bu da doğrudan tüketicinin güvenli gıdaya erişimini tehdit eder.

Gıdamız hacker tehdidi altında! Türkiye'de de benzer olaylar yaşanabilir

NASIL KORUYACAĞIZ?

Uzmanlara göre soğuk zincirin korunması için üretim ve soğutma sistemleri ofis ağlarından ayrılmalı, uzaktan erişimlerde çok faktörlü kimlik doğrulaması uygulanmalı ve güncellemeler aksatılmamalıdır.

Dijital sistemler çökse dahi sıcaklığı izleyen sensörler, yedek kayıtlar ve alarm mekanizmaları erken uyarı sağlar. Ayrıca işletmelerin muhtemel saldırı anında sistemleri izole edecek ve riskli ürünleri hızla dağıtımdan çekecek acil durum planlarına sahip olması önem taşıyor.



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