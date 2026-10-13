Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 81 ilde işletmeleri tek tek denetleyen ekipler, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık gıda sahtekarları listeni bir kez daha güncelledi. İşte detaylar....