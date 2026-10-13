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Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

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Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 81 ilde işletmeleri tek tek denetleyen ekipler, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık gıda sahtekarları listeni bir kez daha güncelledi. İşte detaylar.... 

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor. 


 

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

HİLE YAPILAN GIDA ÜRÜNLERİ 

12 Ekim tarihli yeni listeye göre; peynir, kaşar, yoğurt, tereyağı, ayran, sirke, baklava, sucuk, pide, köfte, lahmacun, zeytinyağı, baharat ve balda hile yapıldığı tespit edildi. 

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Listede yoğurt, peynir, tereyağı ve ayran gibi süt ürünleri ile sucukta çok fazla hile yapıldığı görüldü. Bakanlık ilgili firma ve markaları tek tek ifşa etti. 

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...  👇
 

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığı ile duyurulan kırmızı listede yer alan hileler... 

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Peynir, sirke, baklava ve sucukta yapılan hileler... 

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Sucukta hile yapan markalar...

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Sucukta hile yapan markalar...

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Sucuk ve köftede hile yapan markalar...

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Lahmacun ve zeytinyağındaki hileler... 

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Zeytinyağı, baharat ve balda yapılan hileler... 

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Peynir, ayran, yoğurt ve tereyağındaki hileler... 

Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar

Tereyağı, ayran ve kaşar peynirindeki hileler... 

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