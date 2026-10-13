Peynir, yoğurt, sucuk... Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte gıdada hile yapan markalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 81 ilde işletmeleri tek tek denetleyen ekipler, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık gıda sahtekarları listeni bir kez daha güncelledi. İşte detaylar....
Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.
HİLE YAPILAN GIDA ÜRÜNLERİ
12 Ekim tarihli yeni listeye göre; peynir, kaşar, yoğurt, tereyağı, ayran, sirke, baklava, sucuk, pide, köfte, lahmacun, zeytinyağı, baharat ve balda hile yapıldığı tespit edildi.
Listede yoğurt, peynir, tereyağı ve ayran gibi süt ürünleri ile sucukta çok fazla hile yapıldığı görüldü. Bakanlık ilgili firma ve markaları tek tek ifşa etti.
İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri... 👇
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığı ile duyurulan kırmızı listede yer alan hileler...
Peynir, sirke, baklava ve sucukta yapılan hileler...
Sucukta hile yapan markalar...
Sucukta hile yapan markalar...
Sucuk ve köftede hile yapan markalar...
Lahmacun ve zeytinyağındaki hileler...
Zeytinyağı, baharat ve balda yapılan hileler...
Peynir, ayran, yoğurt ve tereyağındaki hileler...
Tereyağı, ayran ve kaşar peynirindeki hileler...