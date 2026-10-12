Türkiye önlem aldı, Norveç ordusunda skandal patladı! "Askeri kodları bile kaydettiler"

Norveç ordusunun tatbikatlarda kullandığı Çin bağlantılı kiralık araçlar, askeri veri güvenliği tartışmasını yeniden alevlendirdi. Araçların kamera ve sensörleriyle ilgili endişeler gündeme gelirken, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in Türkiye'deki savunma sanayisi tesislerine yabancı elektrikli araçların alınmadığı yönündeki açıklaması önem kazandı.

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Norveç Silahlı Kuvvetlerinin tatbikat ve operasyonel faaliyetlerinde Çin sermayesiyle bağlantılı bir şirketten kiraladığı araçları kullanması, ülkede askeri bilgi güvenliği tartışmasına yol açtı.

Norveç basınında yer alan haberler, modern araçların kamera, GPS ve sensör sistemleri üzerinden toplayabildiği verilerin askeri tesisler açısından oluşturabileceği riskleri gündeme taşıdı.

Türkiye'de ise TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayisi tesislerinde benzer risklere karşı alınan önlemleri açıklamıştı.

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NORVEÇ ORDUSUNDA ÇİNLİ ARAÇ TARTIŞMASI

Norveç merkezli Nettavisen'in, NTB imzasıyla yayımladığı habere göre Norveç Silahlı Kuvvetleri, tatbikatlarda, operasyonel faaliyetlerde ve günlük işleyişte Hertz Norge tarafından sağlanan kiralık araçları kullanıyor.

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Norveç Savunma Lojistik Örgütünün Haziran 2024 ile Mayıs 2028 dönemini kapsayan araç kiralama anlaşmasının azami değeri 350 milyon Norveç kronu.

Dagens Næringsliv gazetesine dayandırılan haberde, Hertz Norge'yi işleten First Rent A Car Norway şirketinin mülkiyet zincirinin Çinli Zhejiang Geely Holding Group'a uzandığı ileri sürüldü.

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ASKERİ HAREKETLER KAYIT ALTINA MI ALINDI?

Norveç'te Eylül 2026'da gerçekleştirilen bir askeri tatbikata ilişkin paylaşılan bilgilere göre, kullanılan bazı araçların kamera sistemleri askerlerin hareketlerini, güzergahlarını ve duraklama noktalarını kaydetti.

Araçların korunaklı askeri tesislerin girişlerinde kullanılan erişim kodlarını da görüntülediği öne sürüldü.

Tatbikatta kullanılan araçlardan en az ikisinin Çinli Changan grubuna ait Deepal marka elektrikli otomobiller olduğu iddia edildi.

Askerlerin durumu fark etmelerinin ardından araçların hafızasındaki kayıtları sildiği belirtilirken, verilerin daha önce dış sunuculara aktarılıp aktarılmadığına ilişkin kesin bir tespit açıklanmadı.

NORVEÇ ORDUSU SÖZLEŞME ŞARTLARINI AÇIKLAMADI

Nettavisen'in haberine göre Norveç Savunma Malzemeleri Kurumu, kiralık araç sözleşmesinde GPS, kamera, sensör, uzaktan erişim ve veri depolamaya ilişkin hangi güvenlik şartlarının bulunduğunu açıklamadı.

Kurum, söz konusu bilgilerin ulusal savunma ve güvenlik çıkarları gerekçesiyle gizli tutulduğunu belirtti.

Norveç Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Aleksander Engborg Hage ise ordunun elektronik sistemler ve araçlarla ilgili güvenlik sorunlarının farkında olduğunu söyledi.

Hage, "Ancak belirli ülkelerin üreticilerine ait araçları kullanma konusunda genel bir yasağımız yok" dedi.

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TÜRKİYE ÖRNEK OLDU

Norveç'teki tartışmalar, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in Türkiye'de savunma sanayisi tesislerinde uygulanan güvenlik önlemlerine ilişkin sözlerini yeniden gündeme taşıdı.

Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen bir konferansta konuşan Akşit, yabancı elektrikli araçların kamera, sensör ve yazılım sistemlerinin kritik tesislerde güvenlik riski oluşturabileceğini belirtmişti.

Akşit, "Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil" ifadelerini kullanmıştı.

"YAZILIMI DA KONTROLÜ DE BİZDE"

Yerli araçların tesislere girişine izin verildiğini söyleyen Akşit, güvenlik açısından yazılım kontrolünün önemini vurgulamıştı.

"Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar, ne yazık ki."

Akşit ayrıca TEI'de kritik bilgilerin korunması amacıyla internetten fiziksel olarak ayrılmış sistemler kullanıldığını açıklamıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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