LC Waikiki ve TEGV çocukların gelişimine destek olacak

LC Waikiki ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Yaşamsal Gelişim Yolculuğu Eğitim Programı’nı hayata geçirdi.

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Programla üç yılda 22 şehirdeki 27 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. LC Waikiki’nin FutureBright iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre çocukların yüzde 51’i kendilerini oyun ve etkinlikler üzerinden tanıtıyor.

Çocukların yüzde 85’i sevindiklerinde hem duygularını hem de nedenini anlatabilirken öfkelendiklerinde bu oran yüzde 63’e düşüyor. Her 10 çocuktan 3’ü öfke veya hayal kırıklığı yaşadığında sakinleşmekte zorlanırken olumsuz bir sonuçla karşılaştığında konuşmak istemeyen çocukların oranı ise yüzde 29. Ekran kullanım süresi de sakinleşme biçimlerini etkiliyor. Günde bir saatten az ekran kullanan çocukların yüzde 34’ü konuşarak sakinleşirken bu oran dört saat ve üzeri ekran kullananlarda yüzde 14’e geriliyor.

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Anlaşmazlıkların çözümünde çocukların yaklaşık dörtte biri iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm öneriyor. Yüzde 32’si kendi isteğini veya rahatsızlığını anlatırken yüzde 31’i ortamdan uzaklaşıyor, yüzde 21’i yetişkinden yardım istiyor. Karşısındaki kişinin ne istediğini anlamaya çalışanların oranı ise yüzde 17’de kalıyor.

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Araştırma sonuçlarına dikkat çeken LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, programla çocukların sosyal ve duygusal becerilerini güçlendirmeyi ve toplumsal hayata duyarlı bireyler olarak gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

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