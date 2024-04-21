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Lokantacılar Federasyonu: Yeme içme fiyatlarını biz belirleyelim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lokantacılar Federasyonu: Yeme içme fiyatlarını biz belirleyelim

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Fahiş fiyat uygulayan restoran ve kafelere ‘gitmeyin’ çağrısı karşılık görmedi. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı, fiyat tarifelerinin kendileri tarafından belirlenmesini istedi.

Yeme-içme sektöründe fahiş fiyat artışlarına karşı boykot çağrısı yapıldı. Ancak vatandaşlar buna kulak asmadı. Kafe ve restoranlar dolup taştı. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı’dan ise ilginç bir öneri geldi. Karabağlı, yeme içme sektöründe fiyat tarifelerinin odalar tarafından belirlenmesi talebinde bulundu.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmasını isteyen Karabağlı, şunları kaydetti: "Denetlenebilir olması için fiyat tarifeleri 81 ilde faaliyet gösteren odalar tarafından sınıflarına göre belirlenmeli ve federasyonumuz tarafından onaylanmalı. Onaylı fiyat tarifeleri kayıt altına alınarak üyelere verilmelidir. Tarifeler, aslının aynı olmak kaydıyla iş yerlerinin kapısına asılmalı veya iş yeri girişine görünür şekilde konulmalıdır. Denetim sırasında denetçilerin onaylı tarife ile asılı tarifeyi karşılaştırması daha sağlıklı ve yürütülebilir olacak."

TANZİM SATIŞ NOKTASI KURULMASININ ÖNÜ AÇILMALI

Yeme içme sektöründe fiyat artışını tetikleyen girdi maliyetleri, komisyonlar ve vergi gibi sorunlara işaret eden Karabağlı, sektörün, tedarik edeceği ürünlere daha kolay ve ucuz fiyatla ulaşabilmesini sağlamak için odaların ve federasyonların tanzim ve tedarik kooperatifleri kurmasının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Karabağlı, ayrıca konutlarda kira artışına sınırlama getiren düzenlemelerin iş yerlerini de kapsaması, kira stopajlarının kira geliri elde eden mülk sahibi tarafından karşılanması ve iş yeri tahliyelerinin zorlaştırılması konularında düzenleme yapılmasını talep etti.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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