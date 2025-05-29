Maaş zammında anlaştılar! En düşük ücret 43 bini, en yüksek ücret 67 bin lirayı aştı

Nilüfer Belediyesi iştiraki NİLBEL A.Ş'deki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sona erdi. Bu çerçevede en düşük ücret 43 bin 886 liraya, en yüksek ücret ise 67 bin 418 liraya yükseldi.

Toplam 2 bin 221 çalışanı kapsayan sözleşme ile emekçilerin sosyal ve ekonomik haklarında önemli kazanımlar elde edildi. İş barışını ve çalışma huzurunu pekiştiren bu sözleşme çerçevesinde, ücretlere yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda artış yapıldı. Sendikal ikramiye gün sayısı, birinci yıl için 40 günden 42 güne, ikinci yıl için ise 48 güne çıkarıldı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATE DÜŞTÜ

Haftalık çalışma süresi 42,5 saatten 40 saate düşürülerek, çalışan lehine önemli bir sosyal kazanım sağlandı. İki yıl süreli olarak imzalanan sözleşmenin ikinci yılından itibaren, her altı aylık dönemde enflasyon oranı + yüzde 2 refah payı ilave edilerek ücretlerde reel artış sağlandı.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ÜCRET

Bu çerçevede, en düşük ücret, ortalama olarak 36 bin 550 lira 69 kuruştan, 43 bin 886 liraya, en yüksek ücret ise 53 bin 939 lira 60 kuruştan, 67 bin 418 lira 47 kuruşa yükseltildi.

Ayrıca, Ağustos ayından itibaren açıklanacak enflasyon tahmini yüzde 18 olarak baz alındığında, ortalama en düşük ücret 43 bin 556 lira 58 kuruştan tahmini 50 bin 716 lira 13 liraya, ortalama en yüksek ücret 66 bin 478 lira 47 kuruştan tahmini 78 bin 376 lira 93 kuruşa yükseltilerek işçilerin alım gücüne önemli katkı sağlanacak.