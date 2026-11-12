Maaşta görünmeyen kesinti! Yıl boyunca ele geçen ücret değişiyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, brüt 100 bin TL maaş alan bir çalışanın 2026 yılında eline geçen net ücretin aylara göre nasıl değiştiğini gösteren tabloyu paylaştı. Gelir vergisi dilimindeki artışa dikkat çeken Erdursun, çalışanın yılın ilk iki ayında 75 bin 953 TL net maaş alabildiğini, yıl sonunda bu tutarın 67 bin 156 TL'ye kadar gerilediğini belirtti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Brüt maaşla çalışanların eline geçen net ücretin yıl boyunca nasıl değiştiği yeniden gündem oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, brüt 100 bin TL maaş alan bir çalışanın aylık net ücretini ve işverene yıllık maliyetini gösteren tabloyu yayımladı.

Erdursun'un paylaştığı hesaplamaya göre, brüt 100 bin TL maaş alan bir çalışanın eline yılın ilk iki ayında aylık 75 bin 953 TL geçiyor. Ancak kümülatif gelir vergisi matrahının yükselmesiyle birlikte vergi dilimi değişiyor ve net ücrette düşüş yaşanıyor.

Tabloda mart ayında 72 bin 703 TL olarak gösterilen net ücretin, nisan ayında 71 bin 703 TL'ye, mayısta 69 bin 953 TL'ye ve haziranda 65 bin 753 TL'ye gerilediği görülüyor. Erdursun'un hesaplamasında yılın son aylarında aylık net ücret 67 bin 156 TL olarak yer alıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Asgari ücret için net rakam verdi! Gözler o iki orana çevrildi

BRÜT 100 BİN TL MAAŞIN İŞVERENE YILLIK MALİYETİ

Paylaşılan tabloda brüt 100 bin TL maaşın işverene yıllık maliyeti de hesaplandı. Buna göre yıllık brüt ücret 1 milyon 200 bin TL olurken, işverenin ödediği SGK ve işsizlik sigortası primleri toplamı 225 bin TL olarak gösterildi.

Böylece brüt 100 bin TL maaşla çalışan bir kişinin işverene yıllık toplam maliyeti 1 milyon 425 bin TL'ye ulaşıyor.

Erdursun'un paylaşımında, çalışan ve işveren tarafından ödenen primler ile gelir ve damga vergisi kesintileri de ayrı ayrı gösterildi.

Tabloda çalışanın yıllık net ücreti ise 772 bin 992 TL olarak hesaplandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala