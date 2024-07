Maliyetler işletmelerin belini büküyor, oyuncak sektörü Çin'e taşınıyor

Pandeminin ardından Çin’in tekrar oyuna girmesi yerli firmaları zora soktu. Türk markaları da bu zorluğu aşmak için Çin’de yatırım arayışına girdi. Sektör temsilcileri “Çin yüksek adetlerde, çok yüksek kapasiteyle üretim yapıyor, ucuza mal ediyor. Biz rekabette zorlanıyoruz” diyor. Bir Türk firması olan Enfal de “Türkiye’de 80 milyon avroluk yatırım yaptık, yeni fabrikayı Çin’de açacağız” dedi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Tekstil ve mücevher sektörünün ardından oyuncak sektörü de rotayı yurt dışına kırdı. Pandeminin ardından hızlı büyüyen sektör Çin’in tekrar oyuna girmesiyle zor günler geçirirken, çareyi bu ülkeye yatırım yapmakta buldu. Türkiye’nin yerli ve millî üreticilerinden Enfal Oyuncak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Karaduman, pandemi döneminde 10 yıllık mesafeyi birkaç yılda katettiklerini belirterek “Pandemide üretime yeni başlamıştık. Çin kapanınca Esenyurt’taki yatırımlarımıza hız verdik. Bugüne kadar 80 milyon avroluk yatırım yaptık. Ürünlerimizin yüzde 70’i Türkiye’de üretilirken, yüzde 30’u Çin’den ithal ediliyor. Üretimin artması ihracatı da gündeme getirdi. Pandemide Avrupa, Türkiye’ye yönelince ihracat kapıları da aralandı ve ilk defa 2022 yılında aralarında Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Rusya’nın bulunduğu 24 ülkeye yaklaşık 1 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik. Üç yıl gibi kısa bir sürede 350-400 kalıba ve 10 milyon doların üzerinde ihracata ulaştık” dedi.

"ÇİN’DEN DÜNYAYA SATACAK"

Pandemi sonrası Çin’in yeniden devreye girmesi ve kalıp maliyetlerinin artması Enflal Oyuncak’ı yurt dışında yatırım arayışına itmiş. Karaduman, yatırımda Çin’in ön plana çıktığını belirterek “Kalıp maliyetlerimiz çok yüksek. Bir kalıbın maliyeti 5 bin avrodan başlıyor. Çin yüksek kapasitelerde üretim yaptığı için ucuza mal edebiliyor. Biz de Let’s Be Child markamızı Çin’de kuracağımız fabrikada üretip ABD başta olmak üzere dünyaya satmayı hedefliyoruz. Türkiye’den yurt dışına satış yakın coğrafya için daha mantıklı ama küçük ve katma değerli ürünlerin de Çin’den gitmesi daha mantıklı olduğu için iki tarafı da kullanıp dünya markası olmayı hayal ediyoruz. Özellikle, Amerika’da oyuncak pazarı çok büyük ve bizim kadar sağlıklı, güçlü üretim yapan markalar yok” ifadelerini kullandı. İhracatın yanı sıra online kanalda güçlü olmak, yurt içi piyasada büyümek istediklerini söyleyen Karaduman “Şu anda Amazon İngiltere’de aktif satış yapıyoruz. Almanya’da şirketimizin kurulumu tamamlandı. Online’ın yanı sıra, İstanbul başta olmak üzere AVM’lerde mağaza zincirimizle var olmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

YÜZDE 30'U KAÇAK VE MERDİVEN ALTI

Oyuncak sektöründe kaçak ve merdivenaltı üretimin yüzde 30 olduğunu belirten Karaduman şu uyarılarda bulundu: Oyuncak alırken mutlaka üretici ve ithalatçı bilgisi var mı kontrol edin. Merdiven altı oyuncaklar toksin ve kurşun boyası içeren BPA, Phthalates, PVC ve benzeri dış kaplamalar sebebiyle zararlıdır. Oysa bizim oyuncaklarımız FDA standartlarını karşılar. Avrupa Birliği tarafından (EU) EN71 standartlarına uygunlukları akredite olmuş, uluslararası test kuruluşları tarafından test edilip onaylanmışlardır. Boyalarında, kesinlikle ağır metaller ve zararlı kimyasallar bulunmamaktadır.

OYUNCAK YAŞI 6'YA KADAR DÜŞTÜ

Karaduman, gelişen teknolojinin oyuncak yaşını düşürdüğünü, bu nedenle 0-6 yaşa odaklandıklarını söyledi. Karaduman “Her oyuncak her çocuğa hitap etmiyor. Her yaşın oyuncak tercihi farklı. Let’s Be Child’in yanı sıra ikinci bir marka olarak da bebek alanında Numio’yu kurduk. Güvenlik ürünleri, beslenme grubu ve araç-gereç tarafında da uyku ana kucağı ürünümüz var. Şu anda üç kategoride ancak biz oraya elektronik, bebek telsizleri, bebek kameraları, buhar makineleri, bakım setleri, belki araç gereç tarafı, biraz da kozmetik ekleyip kategoriyi genişletmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE OYUNCAK PAZARI 1 MİLYAR $

Dünya oyuncak pazarının 130 milyar dolar büyüklüğü olduğunu, Türkiye’nin ise bu pazardan 1 milyar dolar pay aldığını söyleyen Karaduman “ABD’de bir hanenin yıllık oyuncak harcaması 1.500 dolar. AB ülkelerinde 500 avro olan bu miktar, Türkiye’de 150-200 dolar” dedi. Karaduman’ın verdiği bilgiye göre sektörde yılın 10 ayında yapılan ithalat 188 milyon 263 bin dolar oldu. İthalatın yüzde 65,3’ünü ise Çin’den alınan oyuncaklar oluşturdu.