Engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine başvuru sayısı yükseltildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimini kolaylaştırmak için yılda 2 kez yapılan başvuru sayısının 6'ya çıkarılarak sürekli hale getirildiğini bildirdi.

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimini kolaylaştırmak adına önemli adım atıldığı aktarılan açıklamada, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna hibe projelerini sunma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın yılda 2 kez yaptığı başvuru sayısını 6'ya çıkararak sürekli hale getirdik. Zihinsel engelli bireylerin istihdamına odaklı yeni proje türü olarak 'Destekli İstihdam Projesi'ni ekledik. Hibe projelerini sınırlı kaynaklarla etkili ve verimli kullanacak şekilde yeniden düzenledik. Bu düzenlemeyle daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir istihdam yapısını birlikte inşa ediyoruz. Yeni yönetmeliğimiz hayırlı olsun."