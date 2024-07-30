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Bakan Bayraktar'dan Türkmenistan'a kritik ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Bayraktar&#039;dan Türkmenistan&#039;a kritik ziyaret

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’a iki gün sürecek kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Masadaki konular arasında Türkmen gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması da var.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Türkiye, hem kendisinin hem de Avrupa’nın doğalgaz arz güvenliğine yönelik yeni adımlar atıyor. Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’a bugün kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. İki gün sürecek olan temaslarda Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile de bir araya gelecek olan Bakan Bayraktar’ın gündeminde Türkmen gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması konusu var.

MART’TA İMZALAR ATILMIŞTI

1 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu marjında iki ülke arasında doğalgaz ve petrolde iş birliğini arttıracak anlaşmalar imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov’un huzurunda atılan imzalarla Türkmenistan’ın zengin doğalgaz kaynaklarının batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

Bu anlaşmalardan yaklaşık beş ay sonra Bakan Bayraktar’ın gerçekleştireceği temaslar, Türkmen gazının Türkiye’ye, daha sonra Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması başta olmak üzere çeşitli enerji ve madencilik projeler açısından büyük önem taşıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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