Mart 2022'den sonra ilk defa oldu! Dolara Trump darbesi...

Dolar kan kaybetmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için yeni bir ismi erkenden açıklaması yönündeki haberler nedeniyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti. 96,60'a kadar gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gören dolar endeksi, yıl başından bu yana yüzde 10'un üzerinde geriledi.

Dolar endeksinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlık görevi için erken hareket etme endişeleri ve Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine yönelik tahminlerin güç kazanmasıyla sert düşüşler görüldü.

Dolardaki değer kaybı, yatırımcıların söz konusu belirsizliklerden ötürü dolar varlıklarını sattığına ve bu durumun dolar endeksinde aşağı yönlü bir baskıya sebep olduğuna işaret ediyor.

3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

96,60'a kadar gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gören dolar endeksi, yıl başından bu yana yüzde 10'un üzerinde geriledi.

ALTINA DOLAR ETKİSİ

Bununla birlikte euro/dolar paritesi 1,1743'le Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, dolar/İsviçre frangı paritesi 0,7980 ile Eylül 2011'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/yen paritesi de 143,75'le 16 Haziran'dan bu yana en düşük düzeyini test etti. Altının ons fiyatı da dolara olan talebin azalmasıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 347 dolara yükseldi.

TRUMP'IN DOLARA KAN KAYBETTİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı'nı görevden alabileceğine dair söylemlerinin yanında yıl genelinde uyguladığı gümrük tarifesi politikaları da ABD ekonomisine duyulan güveni sarstı. Bu durum ülkede resesyon ve enflasyon endişelerini de beraberinde getirirken, ülkenin para birimi olan doları da olumsuz etkiledi. Analistler, Trump'ın göreve başlamasıyla doların güvenli liman özelliğinin zayıfladığını belirtti.

Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman, yaptığı değerlendirmede, "Piyasalar şimdilik İran-İsrail gerilimi görmezden gelmeye razı olurken, Fed'in bağımsızlığına ilişkin yenilenen korkuların da etkisiyle dolar satışları yoğun bir şekilde yeniden başladı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın geçen hafta Truth Social'da ve basın toplantılarında Powell'a yönelik saldırılarını artırmasının ardından, The Wall Street Journal'ın dün Trump'ın halefini en erken eylül veya ekim ayında, yani Mayıs 2026'da sona erecek görev süresinden çok önce açıklamayı düşündüğünü bildirdiğini anımsatan Chapman, "Televizyona çıkabilecek ve Powell'ın kararlarını daha 'güvercin' söylemlerle baltalayabilecek bir 'gölge' başkanın olması, Fed'in güvenilirliğine ciddi zarar verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Chapman, doların daha da zayıflaması için daha zayıf istihdam verilerine ihtiyaç olduğunu bunun için de Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'ın yaptığı son yorumların geçerliliğinin doğrulanması gerektiğini söyledi.