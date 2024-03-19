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Haberler > Ekonomi > Martta 884 milyon TL'lik destek ödemesi yapıldı

Martta 884 milyon TL'lik destek ödemesi yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Martta 884 milyon TL&#039;lik destek ödemesi yapıldı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayında 884,7 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayına ilişkin 884,7 milyon TL SED ödemesi yaptık” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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