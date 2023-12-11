Meclis'te bütçe maratonu başladı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Büyüme hedeflerine rahatlıkla ulaşacağız"

11 Aralık 2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 12:58

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta 14 gün aralıksız sürecek yoğun mesai başladı. 17 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülmek üzere Genel Kurul'a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda, “2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi”nin görüşmelerinde konuştu.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomi politikalarını güçlü ve eşgüdümlü kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Güven ve istikrar iklimini daha güçlendireceğiz.

Küresel büyüme hızındaki azalmanın bu yıl ve gelecek yıl devam etmesi bekleniyor. IMF tahminlerine göre 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,9 büyüme öngörülüyor. Küresel ticarette önemli bir toparlanma gerçekleşmiş, ticaret hacminde salgın önceki seviyelere dönüş gözlendi.

"KÜRESEL ENFLASYON AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR İZLİYOR"

Küresel enflasyon son dönemde aşağı yönlü seyir izlemeye başladı. Küresel çekirdek enflasyon göstergelerinde ılımlı seyir izlenmekle beraber hizmet fiyatlarının daha dirençli olduğu gözleniyor. Küresel ekonomide parasal sıkılığın bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. 2024'te gelişmiş ülkelerde faiz artırımlarının sonlanması bekleniyor.

"TÜRKİYE KESİNTİSİZ BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ"

Türkiye ekonomisi zamanında alınan tedbirlerle bu zorlu dönemde büyümeye devam etti. 2022 yılında yüzde 5,5 büyüme oranıyla OECD ülkeleri açısından oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Avrupa ekonomilerinde durgunluk endişeleri devam ederken Türkiye deprem felaketlerine rağmen 2023 yılında kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir. Türkiye 13 çeyrekter kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir. OVP'de öngördüğümüz yüzde 4,4 büyümeyi rahatlıkla sağlayabileceğimizi bekliyoruz. 2024 içinse dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 4 büyüme oranına ulaşması hedefleniyor.

"ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK"

2023 yılı haziran ayında başlayan sıkılaştırma ve seçici kredi uygulamalarıyla enflasyonist beklentilerin kontrol altına alınması hedeflenmiştir. 2024 ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş beklenmekte. Bu dönemden sonra kalıcı dezenflasyonist sürecin başlaması beklenmektedir. 2026 yılında enflasyon oranı tekrar tek haneli rakamlara çekilecektir.

Cari işlemler açığında mayıs sonrası yaşanan toparlanma dış dengenin iyileşmesini sağlamıştır. Cari dengesinde açığın azalmaya devam etmesi öngörülmektedir. Ekim ayında cari denge fazla vermiştir. Yıl sonunda açığın 42,5 milyar dolar olan OVP tahmimine yakın şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Büyümede dengelenme, ithalata bağımlılığı azaltma ve cari açığı kalıcı düşürme yolunda çalışmalara devam etmekteyiz. Yatırım projeleri için avans kredisi tahsisi yapılacaktır. 3 yılda 300 milyar lira tahsis edilmesi öngörülüyor. İhracatçılara destek olmak üzere Eximbank'ın sermayesini artırdık. Reeskont limini 3 milyar liaya çıkardık.

"İŞSİZLİK YILI TEK HANEYLE KAPATACAK"

İşgücü piyasalarımız olumlu görünümünü korumaktadır. İşsizlik oranları gerilemeye devam etmektedir. İşsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e düşmüştür. 2023 geneli için işsizlik oranının OVP'de öngörülen 10,1'in altında tek haneli olarak gerçekleşeceğini ifade edebilir.

Önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceğiz.

Bu doğrultuda, On İkinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı gibi temel politika belgelerimizde, istihdamın ve işgücüne katılımın artırılması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

2023 yılı geneli için işsizlik oranının da Orta Vadeli Programda öngördüğümüz yüzde 10,1’den daha düşük bir seviyede, tek haneli olarak gerçekleşeceğini beklediğimizi de ifade etmek istiyorum.

İşgücü piyasasını doğrudan etkileyen istihdam teşviklerinin ve yapısal dönüşüm adımlarının etkisiyle işgücü piyasası göstergelerindeki iyileşmenin daha da hızlanması beklenmektedir.

Böylelikle, gelecek beş yılda istihdamın yıllık ortalama 1 milyon kişi artış göstermesi ve 2028 yılında işsizlik oranının yüzde 7,5’e gerilemesi hedeflenmektedir.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR SEVİYEDE

Son dönemde yatırımcı güveni artmış CDS primi belirgin şekilde düşmeye başlamıştır. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla tarihi rekor seviyelere ulaşmıştır. Devam eden jeopolitik risklere rağmen CDS primi 350 baz puanın altına gerilemiştir. TL mevduatın payında son 5 ayda artış eğilimi görülmüştür.

TÜRKİYE MİLLİ GELİRDE BİRÇOK ÜLKEDEN AYRIŞTI

2022 yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifine ilişkin temel büyüklükleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 yılında;

• Bütçe giderleri 2 trilyon 943 milyar lira,

• Bütçe gelirleri 2 trilyon 800 milyar lira,

• Bütçe açığı 143 milyar lira,

• Faiz dışı fazla 168 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.

Görüldüğü üzere, bütçe açığının milli gelirimize oranı 2022 yılında yüzde 1 düzeyinde gerçekleşerek, gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıda ülkeden olumlu yönde ayrışmıştır. Bu oran Maastricht Kriterlerinin oldukça altında olup, 2022 yılında bütçe açığının GSYH’ya oranı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortalaması yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir. Ülke bazında bakıldığında, söz konusu oran İtalya’da yüzde 8, İzlanda’da yüzde 4,1, Birleşik Krallık’ta yüzde 4,7, Fransa’da yüzde 4,8, Almanya’da yüzde 2,5 olmuştur.

2023 yılı sonunda;

• Merkezi yönetim bütçe giderlerinin 6 trilyon 563 milyar lira,

• Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 4 trilyon 930 milyar lira,

• Bütçe açığının 1 trilyon 633 milyar lira,

• Faiz dışı açığın 987 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Orta Vadeli Programda bütçe açığının milli gelirimize oranının yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüş olup, yılsonunda gelir ve harcama gerçekleşmelerine bağlı olarak bu oranın yüzde 6’nın altında gerçekleşmesi beklenmektedir.

2023 yılında meydana gelen deprem felaketi için öngördüğümüz 762 milyar lira tutarındaki harcamalar hariç tutulduğunda ise, bütçe açığının milli gelirimize oranının yüzde 3,4 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.