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    • Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge çalışması hemen başlamalı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge çalışması hemen başlamalı
    Ek Gösterge, 3600 Ek Gösterge, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 1’inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede "1. Dereceye 3600 Ek Gösterge" çalışmasının bir an önce başlatılması istendi.

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1’inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan’ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

    Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge çalışması hemen başlamalı

    "1. DERECEYE 3600 EK GÖSTERGE BİR AN ÖNCE BAŞLAMALI" 

    7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1’inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, “5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği ‘1. Dereceye 3600 Ek Gösterge’ çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM’ye sunulmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Yalçın, 7’nci Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan; 4688 sayılı Kanun’un evrensel ilkelere uyumlu hale getirilmesi, Harcırah Kanunu ile Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin günün şartlarına göre düzenlenmesine ilişkin teklifleri Bakan Işıkhan’a iletti. Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında yaşanan tereddütleri ve Koruyucu Giyim Malzemesi hükmünün uygulanması noktasında yaşanan sorunları da görüşmede dile getiren Yalçın, sorunların çözümü noktasında zaman kaybedilmeden ilgili çalışmaların başlaması gerektiğine vurgu yaptı.

    Kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini önemsediklerini belirten Bakan Işıkhan ise gerekli çalışmaların hayata geçirilebilmesi için yetkili sendika olan Memur-Sen ile diyalog mekanizmasının süreceğini dile getirdi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ek Gösterge3600 Ek Gösterge
    Haberler > Ekonomi > Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge çalışması hemen başlamalı
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