Merkez Bankası 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

19 Ocak 2024 10:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 10:42

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Ocaak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 41,23'ten yüzde 39,09'a düştü. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi 40 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 oldu. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu.