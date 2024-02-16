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    • Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası, 2024 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

    Merkez Bankası, 2024 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası, 2024 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
    Dolar, Enflasyon, Merkez Bankası, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Merkez Bankası'nın şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,04'e, dolar tahmini ise 40 TL oldu.

    Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. 

    ENFLASYON BEKLENTİSİ

    Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olarak gerçekleşti. 

    DOLAR BEKLENTİSİ

    Yıl sonu dolar beklentisi 40 TL oldu.  12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşti. 

    FAİZ BEKLENTİSİ

    BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45 oldu.  TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti. 

    BÜYÜME BEKLENTİSİ

    GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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