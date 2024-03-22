Merkez Bankası açıkladı: Kapasite kullanımında yatay seyir

Merkez Bankası 2024 yılı Mart ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. Kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şirketlerin toplam üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığı gösteren İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2024 yılı Mart ayı verilerini yayımladı.

KAPASİTE KULLANIMI YATAY

TCMB verilerine göre; imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 oldu.