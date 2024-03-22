Merkez Bankası açıkladı: Kapasite kullanımında yatay seyir
Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası 2024 yılı Mart ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. Kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şirketlerin toplam üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığı gösteren İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2024 yılı Mart ayı verilerini yayımladı.
KAPASİTE KULLANIMI YATAY
TCMB verilerine göre; imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 oldu.
Düzenleyen: Sibel Sancaklı - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi