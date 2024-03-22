Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası açıkladı: Kapasite kullanımında yatay seyir

Merkez Bankası açıkladı: Kapasite kullanımında yatay seyir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası açıkladı: Kapasite kullanımında yatay seyir

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası 2024 yılı Mart ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. Kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şirketlerin toplam üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığı gösteren İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2024 yılı Mart ayı verilerini yayımladı.

KAPASİTE KULLANIMI YATAY

TCMB verilerine göre; imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsaya hızlı bir giriş yaptı! Reddit hisseleri sert yükseldi - EkonomiReddit hisseleri sert yükseldiBorsaya hızlı bir giriş yaptı! Reddit hisseleri sert yükseldi - EkonomiReddit hisseleri sert yükseldi22-23 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim geliyor - EkonomiAkaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyorAltın gitti geldi… Gram gram toparlanıyor! - EkonomiAltın almayı düşünenler dikkat!Dolar dipten yükseliyor… Hafta biterken işte ilk fiyatlar - EkonomiDolar dipten yükseliyor… Hafta biterken işte ilk fiyatlarNordex Group yatırımını artırıyor, Türk rüzgârına 1 milyar avro - EkonomiNordex Group yatırımını artırıyor, Türk rüzgârına 1 milyar avroOtellerde doluluk arttı, biletler tükeniyor! Havada karada tatil yoğunluğu - EkonomiOtellerde doluluk arttı, biletler tükeniyor!Elektrik desteği alan aile, güvence bedeli ödemeyecek! - EkonomiElektrik desteği alan aile, güvence bedeli ödemeyecek!İş çok, işçi yok! 200 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar - Ekonomi200 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlarTCMB'nin sürpriz faiz kararının ardından Borsa coştu, dolar sert düştü! - EkonomiBorsa coştu, dolar sert düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...