Merkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade

8 aylık serinin ardından şubatta faizi yüzde 45'te sabit bırakan Merkez Bankası'nın karar metninde dikkat çeken bir ifade yer aldı. Metinde "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi. Böylece enflasyonda yükseliş olması durumunda faiz artışlarının devam edeceğinin sinyali verilmiş oldu.

Merkez Bankası 2024'ün ikinci faiz kararını bugün açıkladı. Ocak ayında 250 baz puan artışla faizi yüzde 45'e çıkaran Merkez Bankası, şubatta faizi sabit bıraktı. Böylece 8 aylık faiz artırma serisi sona erdi.

MERKEZ BİR DAHA FAİZ ARTIRACAK MI?

Faizin sabit kalmasının ardından Merkez Bankası'nın bir daha faiz artırıp artırmayacağı merak konusu olurken, karar metnindeki bir ifade dikkatlerden kaçmadı.

Para Politikası Kurulu (PPK) kararına ilişkin yayımlanan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi.

FAİZ ARTIŞI İÇİN ENFLAYON İŞARET EDİLDİ

Karar metninde "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadesi ile faiz artışı için enflasyon işaret edildi. Enflasyonda yükseliş olması durumunda faiz artışlarının devam edeceği mesajı verilmiş oldu.