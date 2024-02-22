Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade

    Merkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade
    Merkez Bankası, Faiz, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    8 aylık serinin ardından şubatta faizi yüzde 45'te sabit bırakan Merkez Bankası'nın karar metninde dikkat çeken bir ifade yer aldı. Metinde "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi. Böylece enflasyonda yükseliş olması durumunda faiz artışlarının devam edeceğinin sinyali verilmiş oldu.

    Merkez Bankası 2024'ün ikinci faiz kararını bugün açıkladı. Ocak ayında 250 baz puan artışla faizi yüzde 45'e çıkaran Merkez Bankası, şubatta faizi sabit bıraktı. Böylece 8 aylık faiz artırma serisi sona erdi. 

    MERKEZ BİR DAHA FAİZ ARTIRACAK MI?

    Faizin sabit kalmasının ardından Merkez Bankası'nın bir daha faiz artırıp artırmayacağı merak konusu olurken, karar metnindeki bir ifade dikkatlerden kaçmadı. 

    Para Politikası Kurulu (PPK) kararına ilişkin yayımlanan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi. 

    FAİZ ARTIŞI İÇİN ENFLAYON İŞARET EDİLDİ 

    Karar metninde "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadesi ile faiz artışı için enflasyon işaret edildi. Enflasyonda yükseliş olması durumunda faiz artışlarının devam edeceği mesajı verilmiş oldu. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Şimşek'ten net mesaj: Seçim sonrasında da devam edecek - EkonomiŞimşek'ten seçim sonrası için net mesajMerkez faizi sabit bıraktı, peki kredi kartı faizleri martta değişecek mi? - EkonomiMerkez'in kararı sonrası kredi kartı faizleri değişecek mi?8 aylık seri sona erdi! Merkez Bankası faizi yüzde 45'te sabit bıraktı - EkonomiMerkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladıVatandaşın yastık altında ne tuttuğu açıklandı! İşte tasarruf sahiplerinin favorileri - EkonomiVatandaşın yastık altında ne tuttuğu açıklandı!Ambargo başka çare bırakmadı! Ruslar, Türkiye'den banka almak için görüşmelere başladı - EkonomiRuslar, Türkiye'den banka almak için görüşmelere başladıBitcoin iki arada bir derede sıkıştı! Büyük patlama yaklaşıyor mu? - EkonomiBitcoin'de kritik dönemeç! Bu seviye aşılırsa...Akaryakıt krizindeki ülkeden ilginç takas! Çay verip petrol alıyorlar - EkonomiAkaryakıt krizindeki ülkeden ilginç takas!
    Sonraki Haber Yükleniyor...