Merkez Bankası faizi ne zaman düşürecek? Goldman Sachs'tan sürpriz tarih

Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne zaman başlayacağı merak edilirken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dev banka TCMB'nin faiz indirimi için eylül ayını işaret etti.

Merkez Bankası temmuz ayında da faizi pas geçti. Böylece son 4 aydır politika faizi yüzde 50'de sabit kalmış oldu. Milyonlar faiz indiriminin ne zaman başlayacağını merak ederken, dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir tahmin geldi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Ekonomi gazetesine konuşan Goldman Sachs Yönetici Direktörü ve Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Eş Başkanı Clemens Grafe, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli bir mesaj verdi. Grafe, faiz indirimi için eylül ayını işaret etti.

GOLDMAN SACHS, EYLÜL DE FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

"Yakın zamanda faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna cevap veren Grafe, "Eylül ayında 100 baz puanlık ilk faiz indirimini öngörüyoruz ve bunu dördüncü çeyrekte 900 baz puanlık indirim izleyebilir. Ancak, indirim döngüsünün eylülde başlatılması, o zamana kadar hanehalkı enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde düşmesine bağlı. Biz ekonomistler bunun olası olduğunu düşünüyoruz ancak doğal olarak başkalarının düşüncelerinin nasıl evrileceğini tahmin etmek zor." dedi.

Grafe sözlerine şöyle devam etti: "Eylül ayında yıllık bazda enflasyonun %44'e inmesini bekliyoruz ve dolayısıyla basit %50'lik ve yıllık bileşik %64'lük bir politika faiziyle reel faiz oranları çok yüksek olacak. Bu görüşe ilişkin riskin çoğunlukla Türk halkının enflasyon beklentileriyle ve TCMB indirimlere başladığında mevduat tabanında bir miktar yeniden dolarizasyon riskiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz"

FAİZ İNDİRİM İÇİN GÖZLER ENFLASYONDA

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın "Şu an faiz indirimi gündemde yok" açıklamasını da değerlendiren Grafe, "Akçay’ın her zamanki gibi çok mantıklı olan yorumlarını okudum. Faiz indirimi tahminimiz gerçekten de eylül ayına kadar enflasyon beklentilerinin yeterince ayarlanmış olmasına bağlı. Ancak hayır, bu aşamada tahminimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.