Merkez Bankası faizi yüzde 45'e çıkardı

25 Ocak 2024 14:00 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 14:06

Merakla beklenen faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, yeni yılda da faiz artışlarına devam etti. Üst üste sekizinci kez faizi yükselten Merkez, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'den yüzde 45'e çıkardı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

PİYASA BEKLENTİSİ TUTTU

Faizi yüzde 45'e çıkaran Merkez Bankası piyasaya paralel bir hamle yaptı. Merkez'in faiz kararıyla ilgili hem ekonomistlerin hem de dünya çapında bankaların beklentisi genel olarak 250 baz puanlık artış yönündeydi.

8 AYDA 3.650 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a, aralıkta ise 250 baz puanlık artışla yüzde 42,50'ye çekmişti. Ocak ayındaki 250 baz puanlık artışla 8 aylık süreçte 3.650 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

"GEREKLİ PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞILDI"

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

"MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

"KURUL ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."