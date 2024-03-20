Merkez Bankası Mart 2024 faiz kararı ne olur? Artar mı, düşer mi? İşte ekonomistlerin yorumları

Merkez Bankası Mart 2024 faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak. Peki TCMB Mart 2024 faiz kararı ne olur? Merkez Bankası Mart 2024'te faizi artıracak mı yoksa düşürecek mi? Ekonomistlerin görüşü faizin sabit kalması yönünde. İşte ekonomistlerin faiz yorumları...

Merkez Bankası'nın Mart 2024 faiz kararı merakla bekleniyor. TCMB'nin Mart 2024 faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak. Herkes Merkez Bankası'nın Mart 2024'te faizi artırıp artırmayacağını araştırıyor. İşte ekonomistlerin Merkez Bankası'nın Mart 2024 faiz kararına ilişkin yorumları.

FAİZ YÜZDE 45'TE

Merkez Bankası şubat ayında faizi yüzde 45'te sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası haziran ayında faizi 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a, aralıkta ise 250 baz puanlık artışla yüzde 42,50'ye çekmişti. Ocak ayındaki 250 baz puanlık artışla 8 aylık süreçte 3.650 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

TCMB MART 2024 FAİZ KARARI NE OLUR? İŞTE EKONOMİSTLERİN YORUMLARI

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın Mart 2024 faiz kararına ilişkin yorumlarını paylaştı. Piyasada genel beklenti TCMB politika faizinin yüzde 45'te sabit kalması yönünde oldu. İşte ekonomistlerin TCMB faiz kararına ilişkin yorumları...

AA FİNANS

AA Finans'ın TCMB'nin 21 Mart 2024 tarihinde açıklayacağı faiz kararına ilişkin anketi 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'te sabit bırakacağı yönünde oldu.

REUTERS

Reuters'ın yaptığı ankete göre ekonomistlerin çoğu bu yıl içinde bir faiz artırımı daha yapılacağını tahmin etse de Türkiye Merkez Bankası'nın bu hafta kilit faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tutması bekleniyor.

BLOOMBERGHT

BloombergHT'nin TCMB Mart 2024 faiz kararına ilişkin anketine katılan ekonomistler de faizin yüzde 45'te sabit bırakılmasını bekliyor.