Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 2,5 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri son haftalarda gerilemeye devam ediyor. 23 Şubat haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalarak 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.Buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 2,5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.