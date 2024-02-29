Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 2,5 milyar dolar azaldı

    Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 2,5 milyar dolar azaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 2,5 milyar dolar azaldı
    Merkez Bankası, Rezerv, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Merkez Bankası rezervleri son haftalarda gerilemeye devam ediyor. 23 Şubat haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalarak 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.Buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    ALTIN REZERVLERİ ARTTI 

    Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

    TOPLAM REZERVLER 2,5 MİLYAR DOLAR AZALDI 

    Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türkiye büyüme rakamlarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD'de ikinci, G20'de üçüncü olduk - EkonomiTürkiye büyüme rakamlarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı!TCMB son PPK özetini yayımladı: İşte masadaki riskler - Ekonomiİşte masadaki risklerKonut kredisiyle ilgili yeni karar! Riskli yapı sahiplerine kolaylık sağlanacak - EkonomiKonut kredisinde yeni dönem! Riskli yapı detayı...Çin'den ABD'ye ters köşe! Apple’dan bekliyorduk iCar Chery’den geldi… - EkonomiApple’dan bekliyorduk iCar Chery’den geldi…Borsada 'tech mania' rallisi! Dünyanın gözü burada - EkonomiBorsada 'tech mania' rallisi!Murat Kurum'un son vaadi ilk işini kuracak gençlere: 100 bin TL destek vereceğiz - EkonomiMurat Kurum'un son vaadi ilk işini kuracak gençlereBağKur ve SSK'lıların prim günleri eşitlenecek mi? Milyonlara 5 yıl erken emeklilik imkanı - EkonomiMilyonlara 5 yıl erken emeklilik imkanı geliyor!
    Sonraki Haber Yükleniyor...