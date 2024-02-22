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    Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar
    Merkez Bankası, Rezerv, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 16 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalışla 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Şubat'ta 86 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    ALTIN REZERVLERİ AZALDI 

    Bu dönemde altın rezervleri 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara geriledi.

    TOPLAM REZERVLERDE 719 MİLYON DOLARLIK DÜŞÜŞ 

    Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 719 milyon dolar düşüşle 134 milyar 927 milyon dolardan 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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