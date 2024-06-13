Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. "7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi." diyen Şimşek, "Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak - 1. Resim

X hesabından bir mesaj yayımlayan Bakan Şimşek'in değerlendirmesi şöyle:

"Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak - 2. Resim

TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı. Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak."

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak - 3. Resim

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
ABD'de ÜFE yıllık bazda beklentilerin altında arttıGedson Fernandes adım adım Rusya yolcusu! Beşiktaş ve Zenit her konuda anlaştı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dövizden 11 haftada büyük kaçış! Yerli yatırımcı 25 milyar dolar sattı - EkonomiDövizden 11 haftada büyük kaçış!Gana'dan gelen arz haberleri kakaonun fiyatını yeniden 10 bin dolar yaptı - EkonomiTon fiyatı 10 bin doları geçtiTüm zamanların en yüksek seviyesi! Merkez Bankası rezervleri 146,2 milyara yükseldi - EkonomiMerkez Bankası rezervleri 146,2 milyara yükseldiTürk Hava Yolları yeni hizmetini duyurdu! Ücretsiz ve sınırsız olacak - EkonomiTHY yeni hizmetini duyurdu! Ücretsiz ve sınırsız olacakHumberto Lopez Türkiye'nin ekonomi politikasını olumlu buldu! Enflasyonla mücadele ediyor - EkonomiTürkiye ekonomisi hakkında kritik mesaj! Süreç olumluKoç Holding'ten KAP'a açıklama: Mesnetsiz yorumlarla ilgili harekete geçildi - EkonomiKoç Holding'ten KAP'a açıklama!
Sonraki Haber Yükleniyor...