Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. "7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi." diyen Şimşek, "Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.



Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

X hesabından bir mesaj yayımlayan Bakan Şimşek'in değerlendirmesi şöyle:

"Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti.

TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı. Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak."