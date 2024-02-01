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    • Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar
    Merkez Bankası, Rezerv, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 26 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    ALTIN REZERVLERİ ARTTI 

    Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

    TOPLAM REZERVLER 930 MİLYON DOLAR AZALDI

    Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Merkez BankasıRezerv
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar
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