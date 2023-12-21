Merkez Bankası son noktayı koyuyor mu? Ekonomistlerden faiz kararına çarpıcı yorum

21 Aralık 2023 16:46 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışla 42.50'ye yükseltti. Kritik faiz kararının ardından ekonomistler ilk değerlendirmeyi yaptı. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın son noktayı koymaya hazırlandığını tahmin etti.

KARAR TÜRK LİRASINI DESTEKLEDİ

Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmede, ''Karar öncesi gerçekleştirilen çeşitli anketlerde medyan beklenti politika faizinin 250 baz puan yükseltileceği yönündeyken en yüksek tahmin ise 500 baz puan seviyesinde bulunuyordu. Dolayısıyla TCMB’nin politika faizini beklentilere paralel artırması ve en azından bir artış daha olabileceği mesajını vermesi TL açısından destekleyici bir gelişme oldu.'' dedi.

İleriki dönemde de, son aylarda olduğu gibi, kurlarda kontrollü ve ılımlı değer kaybının süreceği varsayımıyla enflasyonda aylık artış eğiliminin zayıflamasını sürdürebileceğini aktaran Bürümcekçi, buna karşılık yıllık enflasyon seyrinin mayıs sonuna kadar yukarı yönlü eğilimini koruyacağı öngörüsünde bulundu.

MERKEZ BANKASI SON NOKTAYI KOYMAYA HAZIRLANIYOR

Bürümcekçi, ''Politika faizinin reel olarak seviyesi açısından takip edilen ve son durumda yüzde 41,2 civarına inen gelecek 12 ay enflasyon beklentisinin ise gerilemeyi sürdürmesini beklerken, bu doğrultuda, politika faizinin önümüzdeki ay yüzde 45,00’a ulaşması ile faiz artırım sürecinin sonlandırılmasını ve bu düzeydeki faizin gelecek yıl ortasına kadar korunmasını bekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

OCAK AYINDA BU İŞ BİTECEK GÖRÜNÜYOR

Ekonomist Uğur Gürses, Merkez Bankası'nın faiz kararını ve atılan adımları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocak ayında 250 ile bitecek görünüyor. Likidite fazlasını nasıl çekeceğine dair bir satır yok… (İma var “sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir”. Tahminim “central bank bill” (likidite senetleri) ihraç etmesi)" yönünde yorum yaptı.

FAZLASINA GEREK YOK

Ekonomist Emre Alkin, bir ay önce yaptığı tahmini hatırlattı. Alkin, "Bir ay önce söylemiştim. Fazlasına gerek yok.. "Fikrim değişti: yıl bitmeden bir faiz artışı daha olabilir." dedi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN İLK YORUM

Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ekonomist Özgür Demirtaş'tan ilk yorum geldi. 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Merkez Bankası'nın rezervlerine işaret eden Demirtaş, "Merkez Bankası Rezervlerinin toparlanmaya başlamasına ÇOK seviniyorum. Daha gidecek çok yolumuz var. Ama bu başlangıç sevindirici." dedi.