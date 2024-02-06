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    • Merkez Bankası: Yıllık enflasyon temel mal ve enerjide yükseldi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası: Yıllık enflasyon temel mal ve enerjide yükseldi
    MERKEZ BANKASI, Enflasyon, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Merkez Bankası’nın enflasyon değerlendirmesinde, yıllık enflasyonun temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükseldiği, diğer ana gruplarda gerilediği bildirildi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Rapora göre, tüketici fiyatları 2023 yılının son Enflasyon Raporu tahminiyle uyumlu bir şekilde ocak ayında yüzde 6,70 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,09 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 64,86 oldu.

    YILLIK ENFLASYON TEMEL MAL VE ENERJİ'DE YÜKSELDİ 

    Yıllık enflasyon, temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükselirken, diğer ana gruplarda geriledi. Enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğal gaz fiyatları yükselmeye devam etti.

    Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğilimi işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde ocak ayında sürdü. Ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyon belirgin olarak yükseldi.

    TEMEL MAL GRUBU AYLIK ENFLASYONU AYLIK BAZDA YÜKSELDİ 

    Temel mal grubu aylık enflasyonu önceki aya kıyasla yükselmiş, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışları genele yayıldı. Ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonu yatay seyretti.

    Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonlarında sınırlı bir düşüş gerçekleşti. Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MERKEZ BANKASIEnflasyon
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası: Yıllık enflasyon temel mal ve enerjide yükseldi
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