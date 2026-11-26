Merkez Bankası, Türk lirası likidite yönetiminde yeni adımlara gitti. Bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilirken bankaların zorunlu karşılıkları için aldığı faiz ödemesinin oranı da yükseltildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likiditesinin yönetimi ve makroihtiyati çerçeve kapsamında iki önemli karar aldı.

TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ve makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyuruları Bankanın internet sitesinde yayımlandı.

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Buna göre, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesi kararlaştırıldı.

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ZORUNLU KARŞILIK ÖDEMESİNDE ORAN YÜKSELDİ

Öte yandan, TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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