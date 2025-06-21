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Merkez Bankası'ndan TL'yi desteklemek amacıyla yeni hamleler!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası&#039;ndan TL&#039;yi desteklemek amacıyla yeni hamleler!
Merkez Bankası, KKM, Faiz Oranı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede bazı değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 33'ten yüzde 40'a yükseltildi. Yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirildi.

Merkez Bankası tarafından makroihtiyati çerçevede değişiklikler yapıldı.

Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60’ın altında olan bankalar için hedef oranlar artırılırken, yüzde 60 ile yüzde 65 arasında olan bankalara aylık 0,4 puan artış hedefi getirildi.

KKM'DEN TL'YE GEÇİŞ HEDEFİ KALDIRILDI

KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 33’ten yüzde 40’a yükseltildi. KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı ise politika faizinin yüzde 50’sinden yüzde 40’ına indirildi. KKM'den TL'ye geçiş hedefi kaldırılırken, KKM'nin yenilenmesi ve TL'ye geçişine ilişkin toplam hedef korundu.

1 aydan uzun vadelerde de değişken faizli TL mevduat hesabı açılabilmesine imkân sağlandı. Ayrıca, TÜFE, ÜFE ve TLREF’e endeksli mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 10 olarak belirlendi.

Yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı yüzde 4’ten yüzde 2,5’e indirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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