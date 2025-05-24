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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı! Oranlar arttırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Merkez Bankası&#039;ndan zorunlu karşılık adımı! Oranlar arttırıldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Türk lirası cinsi yurt dışı repo ve kredi işlemlerinde, 1 yıla kadar vadeli fonlar için yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı; 1 aya kadar vadede %18’e, 3 aya kadar vadede %14’e yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı! Oranlar arttırıldı - 1. Resim

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINI VADEYE GÖRE ARTIRILDI 

TCMB tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı! Oranlar arttırıldı - 2. Resim

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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