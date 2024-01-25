Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor! İşte ekonomistlerin beklentisi

25 Ocak 2024 08:41 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 08:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayı faiz kararı için saatler kaldı. Milyonların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 45'e çıkarılmasını bekliyor.

7 AYDA 3.400 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e çıkmıştı. Kasım ayındaki 500 baz puanlık ve aralık ayındaki 250 baz puanlık artışla 7 aylık süreçte 3.400 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu. Şu an faiz yüzde 42,50 eviyesinde bulunurken, gözler şimdi yarın açıklanacak karara çevrildi.

EKONOMİSTLER 250 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYOR

Piyasada genel beklenti 250 baz puanlık artış yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı faizin 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkarılacağını öngördü. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 45 olurken, en düşük tahmin yüzde 44 olarak gerçekleşti. 23 konomistin 21'i 250 baz puan, 2i ise 150 baz puan faiz artırımı öngörüsünde bulundu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg faiz anketine katılan 23 kurumun beklentisi TCMB'nin ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çekeceği yönünde oldu. Ankete göre, ocak ayı maksimum faiz beklentisi yüzde 45 olarak açıklanırken, minimum beklenti yüzde 42,5 olarak kaydedildi.

Öte yandan bu anket döneminde 22 kurum, 2024 yıl sonuna dair faiz tahminlerini de paylaştı. Buna göre, piyasanın Ocak’ta 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 40 seviyesinde oldu. Ayrıca, 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 iken, en düşük beklenti yüzde 30 seviyesinde oldu.

Söz konusu ankette katılımcılara faize ilişkin ilk indirim beklentileri de soruldu. Tahminini paylaşan 23 kurumdan 9’u söz konusu faiz indiriminin 2024’ün üçüncü çeyreğinde, diğer bir 9 kurum ise ilk indirimin 2024’ün dördüncü çeyreğinde gerçekleşebileceğini açıkladı.

1 kurum ilk faiz indirimini Haziran ayında beklerken, 1 kurum ise söz konusu indirimi Eylül ya da Ekim ayında beklediğini belirtti. Son olarak, kurumlardan 3’ü 2024 yılında TCMB’den herhangi bir faiz indirimi beklemediğini açıkladı.

REUTERS ANKETİ

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi için Reuters anketine katılan 25 ekonomistin 24'ü %42.5 seviyesindeki politika faizinin %45'e yükseltilmesini beklerken, bir katılımcı politika faizinin %42.5'te sabit tutulacağını öngördü.