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    • Haberler > Ekonomi > Merkez kararlılığını gösterdi, dolar ve altın zirveden geriledi! ‘Ek sıkılaşma’ mesajı, harareti düşürdü

    Merkez kararlılığını gösterdi, dolar ve altın zirveden geriledi! ‘Ek sıkılaşma’ mesajı, harareti düşürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Merkez kararlılığını gösterdi, dolar ve altın zirveden geriledi! ‘Ek sıkılaşma’ mesajı, harareti düşürdü

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dolar ve altında son dakika… TCMB’nin faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit bırakmasının ardından, karar metninde "Gerekirse para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" vurgusu öne çıktı. Dolar serbest piyasada tekrar 31,00 TL’nin altına sarktı. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı da 2132’den 2117 TL’ye kadar geriledi. Analistler, “TCMB’nin kararlılığını ortaya koyması Kapalıçarşı’da harareti düşürdü. Gözler bundan sonra gelebilecek sıkılaşma adımlarında olacak” değerlendirmesinde bulundu.

    TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Fatih Karahan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Günlerdir dövizde yaşanan hareketlilik izlenirken; merkez bankasının faiz kararı beklenti dahilinde geldi. Politika faiz oranı yüzde 45’te sabit kaldı. Ancak karar metninde yer alan "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi, piyasalarda fiyatları da etkiledi.

    DOLAR VE ALTIN KAÇ TL OLDU?

    Bugün serbest piyasada 31,09 sınırına kadar yükselen dolar, “gerekirse ek sıkılaşma” mesajının ardından, akşam saatlerinde tekrar 31,00 TL’nin altına geriledi.

    Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı ise 2132 TL zirvesinden düşüşe geçti ve 2117 TL’ye kadar çekildi.

    BUNDAN SONRA NE OLACAK?

    Analistler, “TCMB işi sıkı tutarak, bir defa daha kararlılığını ortaya koydu. Bu da bir süredir özellikle Kapalıçarşı’da spekülatif beklentilerle körüklenen harareti düşürdü. Gözler bundan sonra gelebilecek sıkılaşma adımlarında olacak. Etkili tedbirler geldikçe daha öngörülebilir ve stabil bir kur bizi bekliyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

    BORSADA SINIRLI ARTIŞ

    Öte yandan Borsa İstanbul’da işlemler bugün yüzde 0,38 artışla 9347 puandan tamamlandı. Toplam işlem hacmi 143 milyar 850 milyon TL olarak gerçekleşti. BERA, PENTA, KCAER, HALKB ve VESTL en çok yükselen hisseler olarak öne çıkarken; GARAN, TAVHL, AKBNK, TSKB ve MIATK en fazla gerileyen hisseler arasında yer aldı. THYAO, ISCTR ve EREGL ise işlem hacmi en yüksek ilk 3 hisse oldu.

    9400’Ü TAKİBE DEVAM

    Analistler, bugün de dahil olmak üzere son bir haftada 3 defa denenen ancak aşılamayan 9400 seviyesinin kritik bir direnç olarak izleneceğini, bu seviyenin altındaki haftalık kapanışların negatif sinyaller üretebileceği uyarısında bulunuyor. Endekste 9200-9000 bandına kadar yaşanabilecek gerilemelerin normal karşılanması gerektiğini de ifade eden analistler; bundan sonraki süreçte marjların daraldığını, hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade ediyor.

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    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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