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    • Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk ayında 150 milyar TL açık verdi 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk ayında 150 milyar TL açık verdi 
    Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Merkezi yönetim bütçesi 2024'ün ilk ayında 150,7 milyar TL açık verdi. Ocak ayında bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri ise 617,2 milyar TL oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe verisini paylaştı. Buna göre, ocak ayında  merkezi yönetim bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri 617,2 milyar TL oldu. Böylece merkezi yönetim bütçe açığı  150,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

    FAİZ DIŞI AÇIK 29,6 MİLYAR TL 

    Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL, faiz dışı açık ise 29,6 milyar TL oldu. Ocakta bütçe giderleri tarafında faiz harcamaları 121 milyar 93 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 646 milyar 875 milyon TL oldu.

    VERGİ GELİRLERİ 517 MİLYAR TL 

    Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 617 milyar 249 milyon TL olarak kaydedildi. Vergi gelirleri 517 milyar 201 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 88 milyar 57 milyon TL oldu.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 767 milyar 968 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 121 milyar 93 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 646 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

    2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Ocak ayında 767 milyar 968 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 321 milyar 320 milyon TL harcama yapılmıştır.

    Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,7 iken 2024 yılında yüzde 6,9 olmuştur.

    Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115,7 oranında artarak 646 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 6,1 iken 2024 yılında yüzde 6,6 olmuştur.

    Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 617 milyar 249 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 517 milyar 201 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 88 milyar 57 milyon TL olmuştur.

    2023 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 289 milyar 78 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 113,5 oranında artarak 617 milyar 249 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 5,9 iken 2024 yılında yüzde 7,3 olmuştur.

    2024 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,6 oranında artarak 517 milyar 201 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,9 iken 2024 yılında yüzde 7 olmuştur."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk ayında 150 milyar TL açık verdi 
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