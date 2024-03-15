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Haberler > Ekonomi > Merkezi yönetim bütçesi şubatta 153 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi şubatta 153 milyar lira açık verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkezi yönetim bütçesi şubatta 153 milyar lira açık verdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 536 milyar 107 milyon lira, giderleri 689 milyar 905 milyon lira oldu. Böylece Merkezi yönetim bütçesi şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde ise 304 milyar 517 milyon lira açık verdi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 145 artarak 536 milyar 107 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 77,2 artışla 689 milyar 905 milyon liraya ulaştı.

2 AYLIK SONUÇLAR

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127,1 yükselerek 1 trilyon 153 milyar 356 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,1 artarak 1 trilyon 457 milyar 873 milyon lirayı buldu.

ŞUBATTA 153 MİLYAR LİRA AÇIK 

Böylece merkezi yönetim bütçesinde şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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