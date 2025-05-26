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Mersin'de hasat 2 hafta geç başladı! Karpuzun kilosu tarlada 25 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzda hasat sezonu bu yıl 2 hafta geç başladı. Mersin'de karpuz üreticileri, zirai don ve dolu yağışı nedeniyle verimin düştüğünü söyledi. Karpuzun kilosu tarlada 20-25 TL'ye alıcı bulurken, kaliteye göre fiyatlar farklılık gösteriyor.

Çukurova bölgesinin birçok yerinde olduğu gibi Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde de tarlalara giren işçiler, yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri karpuzları yakşalık 2 hafta geç de olsa hasata başladı. Geçen yıl 10 dönümden ortalama 55 ton ürün alan üretici, bu sezon 30-35 ton seviyelerinde verim bekliyor. Tarlada karpuzun kilogram fiyatı 20-25 TL arasında değişiyor.

Mersin'de hasat 2 hafta geç başladı! Karpuzun kilosu tarlada 25 TL - 1. Resim

"ZİRAİ DON VE DOLU NEDENİYLE ÜRETİM DÜŞTÜ"

Karpuz üreticilerinden Özkan Özkara, binbir emekle yetiştirdikleri karpuzları hasat etmeye başladıklarını belirterek, "Yoğun şekilde karpuz kırımlarımız devam ediyor. Bu yıl zirai dondan etkilendik, tonajlarımız düşük. Dolu da yağdı. Karpuzlar bu yıl fazla verim yapmadı" dedi.

Mersin'de hasat 2 hafta geç başladı! Karpuzun kilosu tarlada 25 TL - 2. Resim

LEKE YOKSA FİYAT YÜKSELİYOR

Karpuz fiyatlarına değinen Özkara, "Karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 20-25 TL arasında. Tabii bu değişebiliyor. Leke yoksa ve mallar temizse, daha iyi fiyata satılıyor. Eğer dondan etkilenmişse veya yaralıysa, fiyatlar daha aşağıya gidebiliyor"dedi.

Mersin'de hasat 2 hafta geç başladı! Karpuzun kilosu tarlada 25 TL - 3. Resim

"İŞÇİLER 10-15 BİN TL ALIYOR"

Sabah erken saatlerde hasada başladıklarını dile getiren Özkan Özkara, "Hava serinken çalışıyoruz. Saat 12.00'de eve gidiyoruz. İşçiler, kamyon başına yevmiye alıyorlar. Ekip olarak bazen 10 bin, bazen 15 bin TL alıyorlar, tamamen attıkları tonaja bağlı" şeklinde konuştu.

Mersin'de hasat 2 hafta geç başladı! Karpuzun kilosu tarlada 25 TL - 4. Resim

"MALLAR KIŞ AYLARINDA ÇOK ZARAR GÖRDÜ"

Üretici Hasan İnan, "Geçen sene 10 dönümden 50-55 ton çıkan karpuz, bu sene 35 ton çıkıyor. Kış aylarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı mallar çok zedelendi, çok zarar gördü. Don nedeniyle hasat 1-2 hafta gecikti" ifadelerini kullandı.

Mersin'de hasat 2 hafta geç başladı! Karpuzun kilosu tarlada 25 TL - 5. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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