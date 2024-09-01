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Hasat etmeye gitti, sağlamını bulamadı! Kahramanmaraş'ta karpuz üreten çiftçiye karga şoku

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta karpuzlarını hasat etmeye giden çiftçi, tarlasındaki ürünlerin kargalar tarafından yendiğini görünce şok yaşadı.

Olay, Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Bahattin Gürbüz, 3 dekar arazisine karpuz ekti. 2 aydır tarlasına gözü gibi bakan ve karpuzları büyüten Gürbüz, tarladaki karpuzların olgunlaştığını görünce hasat etmeye karar verdi.

Sabah hasat için tarlasına giden Gürbüz, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Tarladaki olgunlaşmış karpuzların bir bölümünün kargalar tarafından delinerek yenildiğini gördü.

Hasat etmeye gitti, sağlamını bulamadı! Kahramanmaraş'ta karpuz üreten çiftçiye karga şoku - 1. Resim

Delik deşik olan karpuzların telef olduğuna şaşıran çiftçi Gürbüz, “Bu yıl ettiğimiz zararla kaldık. Sabahleyin tarlaya hasada geldim ama bir baktım ki kargalar karpuzun hepsini yemiş. 70 gündür emek ediyorum ama karpuzların hiç bir tanesini sağlam bulamadık. Şimdi kargaları mahkemeye de veremeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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