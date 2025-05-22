Mersin’den İstanbul’a dönüşüme geliyor! MEFA, 700 milyon TL’lik projeye imza atacak

Markalı konut projesini 40 milyon dolarlık yatırımla Mersin’de hayata geçiren Mefa İnşaat, kentte 2 projeye 90 milyon dolar daha yatıracak. Şirket İstanbul Ataşehir’de de 700 milyon TL’lik yatırımla dönüşüm projesine başlayacak...

ÖNDER ÇELİK MERSİN - Yurt içi ve yurt dışında 40 yıldır alt ve üstyapı projelerini hayata geçiren MEFA İnşaat, 700 milyon TL yatırımla İstanbul’da dev bir dönüşüm hamlesine imza atacak. İlk markalı konuta ilk adımı 40 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Nerissa projesiyle atan MEFA Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ucuz, bugüne kadar altyapı, üst yapı, eğitim ve sanayi alanında olmak üzere 110 projeyi tamamladıklarını ifade etti. Ucuz, ilk markalı konut projesi olan Nerissa’nın 34 kat ve 53 daireden oluştuğunu, satışa başlamasının hemen ardından dairelerin yüzde 20’sinin satıldığını söyledi.

KARMA PROJEYE VE OTEL

Mersin’de ayrıca 50 milyon dolarlık yatırımla içinde konut, AVM, rezidansların olduğu bir karma proje ile 40 milyon dolarlık yatırımla bir otel projesi daha gerçekleştireceklerini anlatan Emin Ucuz, Mersin’in ardından İstanbul Ataşehir’de de gecekondulardan temizlenen bir alanda 700 milyon TL’lik yatırımla dönüşüm projesine bu yıl başlamayı planladıklarını kaydetti. 160 civarında konutun yer alacağı kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerine paralarının verildiğini anlatan Ucuz, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgilendikleri ve bu projelerde olacaklarını vurguladı.

50 MİLYAR LİRALIK PROJE YAPTI

MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Ömer Ucuz “Kamu ve özel sektör olmak üzere Türkiye’de 20’ye yakın lokasyonda 50 milyar TL değerinde 110 proje gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde de 1.500 köy evi yaptık, onları da bir iki ay içerisinde teslim edeceğiz” dedi. Ömer Ucuz, gayrimenkul piyasasının, enflasyonun yüzde 40’ın altına düşmesiyle canlanabileceğini belirterek

“2026 ortalarında enflasyonun da faizlerin de alım yapılabilir seviyeye gelebileceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ucuz ise ellerinde çok ciddi arsa stoğu olduğuna işaret ederek “Hedefimiz Türkiye çapında bir marka olmak. Konutta beş yılda yüzde 500 büyüme hedefimiz var. Otel markalarıyla görüşüyoruz. Akaryakıt ve enerji yatırımlarımız da sürecek” dedi.

SURİYE RADARIMIZDA

MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ucuz, Suriye ve Ukrayna pazarında olmayı planladıklarını belirterek “Suriye bizim radarımızda. Oraya Hatay, Adana gibi en yakın şehirlerden biriyiz. Kültür olarak da yakınız, ancak şartların oluşmasını bekliyoruz. Biz hem Suriye, hem Ukrayna’da olmak istiyoruz. Çünkü büyük bir pazar, Türkiye için de önemli” dedi.

METREKARE FİYATI 110-130 BİN LİRA

Projede daire büyüklükleri 310 ile 428 metrekare arasında değişiyor. 50 adet 6+1 dairenin yanı sıra 508 ile 705 metrekare büyüklüğünde 2 adet dubleks daire de yer alıyor. Metrekare fiyatlarının 110-130 bin lira arasında değiştiği projede teslimler eylül ayında başlayacak. Tapuların verildiği proje, 1 metre çapında 16-22 metre uzunluğunda 105 adet fore kazık ile desteklenen betonarme karkas sistemiyle inşa edildi.