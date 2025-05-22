Antalya'da Rus'tan Rus'a kiralık ev! Satın alıp sezonluk kiralıyorlar, vergi kaçağı büyük

Yabancıya konut satışı düşse de Rusların Antalya sevdası bitmiyor. 2020’den bu yana Antalya’da Ruslara 40 bin konut satıldı. Bu ilginin bir bölümü yerleşim amaçlı olsa da birçok Rus konutları kendi vatandaşına haftalık, aylık, sezonluk kiralıyor. Bu durum kayıtsızlık sebebiyle vergi kaçağına sebep oluyor ve güvenlik riski doğuruyor...

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye’de konut satışlarında Ruslar 37 aydır liderliği bırakmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sadece 2025 nisan ayında Ruslar Türkiye’de 276 konut satın aldı. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8’lik düşüşe işaret etse de, Ruslar hâlâ en çok konut alan yabancılar arasında lider konumda bulunuyor… 2020 yılından bu yana Ruslar’ın Türkiye’den aldığı konut sayısı 40 bini geçti. Rus vatandaşların Antalya ve Alanya’da konut almalarının birçok neden bulunuyor. Ukrayna ile devam eden savaş ortamından uzaklaşıp güvenli bölgeye göç etmek bunlardan biri. Türkiye sevgisi bilinen Ruslar ayrıca kira getirisi yüksek olduğundan yatırım amaçlı alım da yapıyor. Yatırımcı Ruslar bu konutları kendi vatandaşlarına haftalık, aylık, sezonluk kiralayarak önemli getiri sağlıyor.

KANUNLARIMIZA GÖRE YASAK

Son yıllarda birçok Rus turist yüksek otel fiyatlarından şikâyet edip daire kiralamaya başladı. Bu eğilim, Rus medyasına da konu olmaya başladı. Haberlerde birçok Rus vatandaşının Antalya gibi bölgelerden ev kiraladıkları, ev sahiplerinin de Rus olduğunu yazıyor. Sektör temsilcilerine göre, bu eğilim kısa vadede konut fiyatlarını ve kiraları yukarı yönlü etkilemeye devam edecek.

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Antalya Side’de emlakçılık yapan Ayşe Duru, önceleri Rusların daha çok kalıcı yerleşim için konut aldığını, son iki üç yılda ise bu trendin değiştiğini vurguladı ve “Şimdi yatırım için de buradalar. Antalya, Alanya ve Side gibi bölgelerde konut alıp kiralıyor. Paylaşımlı sistem kullanılıyor. Bu artık bir yatırım stratejisi oldu. “Rus’tan kirala Rus’a kirala” âdeta bir sistem oldu. Kiracı ve ev sahibi aynı ülkeden olunca iletişim rahat ilerliyor, aralarında güven ilişkisi kuruyorlar. Kanunlara göre bu yasak ama Ruslar ‘benim akrabam’ gibi kılıflarla süreci atlatıyorlar” dedi.

3-5 DAİRE BİRDEN ALAN VAR

Emlak danışmanı Serdar Cansayan da “Eskiden ev alıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuranlar çoğunluktaydı ama artık farklı bir profil var. Ciddi sermaye sahipleri de geliyor. 3-5 daireyi birden alan var. Bazıları oturum için alıyor ama çoğunluğu bu evleri yüksek bedellerle kiraya verip gelir elde etmeyi hedefliyor. Mesela Alanya’da denize yakın 2+1 bir daire sezonluk kiraya verildiğinde, günde 100-150 avro getiriyor. Aylık 300-4500 lira gelir. Bunu birkaç daireyle yaptığınızda yatırım hızla geri dönüyor. Bunlar hem kendi vatandaşlarına kiralıyor, hem de yerel acentelerle çalışıyorlar” dedi.

TURİZMCİLER ŞİKÂYETÇİ

Antalya’da 20 yılı aşkın süredir turizm acentesi işleten Ali Soykan ise “Bir anda onlarca daire kiralanmaya başlandı. Turizm Bakanlığı kaydı, vergi levhası yok ama turizm geliri elde ediyor. Biz acenteler olarak vergimizi ödüyor, yasal yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Evini sezonluk kiralayanlar ise vergi vermiyor, denetime tabi değiller. Bize karşı haksız rekabet. Ruslar kendi vatandaşına sosyal medya üzerinden kiralama yapıyor. Sigorta yok, emniyet riski de büyük” diyor.