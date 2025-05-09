Mevduat faizlerinde yeni zirve! Getiriler 40 bin TL’ye koşuyor

Merkez Bankası tarafından TL’yi desteklemek için atılan son adımların ardından, mevduat oranlarında bu hafta %53 ile yeni zirve seviye görüldü. Böylece 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 39 bin 496 TL oldu ve 40 bin TL’ye oldukça yaklaştı. Bu hafta en yüksek mevduat oranları hangi bankada? 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getiri tabloları nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası tarafından TL’yi desteklemek için geçen hafta sonu alınan kararlarla birlikte; yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırılmış, tüzel kişi TL mevduat payı %60’ın altında olan bankalara aylık 0,3 puan artış hedefi getirilmişti. Söz konusu tedbirlerin ardından dikkatler mevduat faizlerine çevrilmişti.

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EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI

Geçen hafta yıllık %52 olan en yüksek mevduat oranı, bu hafta “sıkılaşma adımları” ile birlikte bir kademe arttı ve %53’ye yükseldi. Brüt %53 getiri oranı, Türkiye Finans tarafından sunuluyor. Görüntülü görüşme ile yeni müşterilere sunulan bu kâr payı getirisi, “Günlük Hesaplar” için ve 45 gün boyunca geçerli “Hoş Geldin” kampanyası çerçevesinde teklif ediliyor.

DİĞER BANKALARDA GÖRÜNÜM

Bu arada TEB, Anadolubank ve Alternatif Bank’ta mevduat faizi oranları %52; Fibabanka ve QNB’de %51 ve Odea, HSBC, ING Bank’ta da %50 seviyesine kadar yükseldi. Son durumda birçok bankada %50 ve üzerinde mevduat oranı bulmak mümkün oldu.

En yüksek orana göre hesaplama yapıldığında, getiri tabloları şöyle oluştu:

250 BİN TL MEVDUAT

-Finansman Tutarı: 250 bin TL

-Finansman Vadesi: 32 gün

-Finansman Oranı: %53,00

-Net getiri: 8 bin 874 TL

500 BİN TL MEVDUAT

-Finansman Tutarı: 500 bin TL

-Finansman Vadesi: 32 gün

-Finansman Oranı: %53,00

-Net getiri: 19 bin 748 TL

1 MİLYON TL MEVDUAT

-Finansman Tutarı: 1 milyon TL

-Finansman Vadesi: 32 gün

-Finansman Oranı: %53,00

-Net getiri: 39 bin 496 TL

TL MEVDUATIN AĞIRLIĞI %54,81

Bu arada TCMB’nin son verilerine göre; bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 Mayıs ile biten haftada 74,9 milyar lira arttı. Toplam mevduat 22 trilyon 601 milyar 548 milyon liraya yükseldi. Bunun 12 trilyon 389 milyar 833 milyon lirası TL cinsi mevduattan oluştu. TL mevduatın ağırlığı %54,81 olarak gerçekleşti.