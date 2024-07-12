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MHP'den ilginç öneri: Asgari refah seviyesinin altında olanlara devlet gelir desteği versin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP&#039;den ilginç öneri: Asgari refah seviyesinin altında olanlara devlet gelir desteği versin

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’dan dikkat çeken bir öneri geldi. Aksu, 'kökten çözüm olacak' diyerek duyurdu: Toplumun hangi kesimi olursa olsun, bir asgari refah seviyesinin belirlensin ve seviyesinin altında kalanlara devlet gelir desteği versin...

HABER MERKEZİ ANKARA - Asgari ücret ve emekli aylıklarının artırılmasına yönelik tartışmalar sürerken, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’dan ilginç bir öneri geldi. Aksu, “Asgari ücretin çalışanları ve işverenleri ilgilendiren boyutu var. Emekli aylıkları da esas itibarıyla sosyal güvenlik sistemi içinde ödenen primlerle ilgili ilişkili bir durum. Biz MHP olarak farklı bir öneri getiriyoruz. Bu konuda toplumun hangi kesimi olursa olsun, çalışan, emekli, her kesimle ilgili bir asgari refah seviyesinin belirlenmesi ve bu asgari refah seviyesinin altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilmesi şeklinde önerimiz var. Dolayısıyla bunun hayata geçirilmesi kökten bir çözüm olacaktır” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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