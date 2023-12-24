24 Aralık 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 17:12

Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. PPDK, doğalgaz taşınmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yaptı. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karar ile birlikte, doğalgaz kapasite miktarına ilişkin teminat tutarının belirlenmesinde kullanılacak formül değişikliğe gidildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iletim şebekesi yoluyla doğal gaz taşınması ile ilgili tarafların belli hak ve yükümlülüklerinin kayıt altına alındığı BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) değişikliğe gitti.

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! 81 İLDE DOĞALGAZ KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, her bir giriş ve çıkış noktası için ayrı olmak üzere taşıtana ayrılan ve taşıtanın ilgili gaz yılı içinde herhangi bir günde, bir giriş noktasında teslim edebileceği veya bir çıkış noktasında teslim alabileceği doğal gaz miktarının azami sınırını belirten, azami günlük kapasiteyi ifade eden rezerve doğal gaz kapasite miktarına ilişkin teminat tutarının belirlenmesinde kullanılacak formül güncellendi.

Öte yandan karar kapsamında "Ana Çıkış Noktası" ve "Gaz Kullanım Eşiği" tanımlarında düzenleme yapıldı.