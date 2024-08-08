Milyonları ilgilendiriyor! Zam farkı hesaplarda

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından fark ödemeleri emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı.

Haziran enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin alacakları temmuz zammı belli olmuş ve SSK ve Bağ-Kur’lu emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.

HESAPLARA YATIRILIYOR

En düşük emekli maaşının artırılması için alınan karar, yasal olarak Meclis’te görüşülen torba yasaya eklendi, onaylandı ve Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre 3 milyon 703 bin 788 emeklinin faydalandığı uygulama çerçevesinde 2 bin 500 liralık ödemeler, hesaplara yatırılmaya başladı.

Kanun düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL’nin altında bulunuyordu. En düşük maaş sınırının 12 bin 500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte kök maaşı bu rakamın altında kalan emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788’e yükselmişti. Böylece 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL’nin altında kalmış oldu.