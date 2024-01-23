Milyonların ek zammı için kritik gün! Emeklinin gözü Meclis'ten çıkacak kararda 

23 Ocak 2024 14:03 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:08

Meclis Genel Kurulu bu hafta ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme bugün Genel Kurul gündemine gelecek.

EMEKLİYE EK ZAM

Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTACAK

Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler de bulunuyor. Buna göre işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları da kolaylaştırılacak. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indirilecek. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya girecek.

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılacak. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılacak.

SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

Düzenlemenin kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor. 26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti. DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.