Milyonların ek zammı için kritik gün! Emeklinin gözü Meclis'ten çıkacak kararda
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5'lik ek zam yapılmasını öngören kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Salt çoğunluğun oyu ile yasalaşacak düzenleme ile emekli zammı yüzde 42,6'ya, en düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca işverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılacak, sigorta primi desteği ise 2 yıl uzatılacak.
Meclis Genel Kurulu bu hafta ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme bugün Genel Kurul gündemine gelecek.
EMEKLİYE EK ZAM
Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılacak.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTACAK
Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler de bulunuyor. Buna göre işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları da kolaylaştırılacak. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indirilecek. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya girecek.
Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılacak. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılacak.
SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR
Düzenlemenin kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor. 26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti. DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi