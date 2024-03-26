Misyon Bank bölgesel saklama için teknoloji ortağını seçti

Misyon Bank, ülke ve bölgemizdeki dijital varlıkların Türkiye’de saklanabilmesi için İsviçre’nin saklama teknolojilerinde pazar lideri Taurus ile iş birliğine imza attı.

Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde “Türkiye’yi bölgesinin İsviçre’si haline getirmeyi hedefleyen vizyonumuzla ülke ve bölgemiz için önemli bir adım attık. Bu adım ile Türk varlıklarını tokenizasyon aracılığıyla dünya yatırımcıları ile buluşturacak, saklama bankacılığı iş modelimizle ülkemiz ve çevre ülke varlıklarını sınırlarımız içinde güvenle saklayarak; Türkiye’yi bölgesel yatırım hub’ı haline getireceğiz. Hedefe giden yolda teknolojik altyapımızı İsviçre merkezli Taurus ve iştirakimiz MisyonTech’in iş birliği içinde yapılandırıyoruz. Diğer taraftan, İstanbul Teknik Üniversitesi ve KPMG katkıları ile kurguladığımız yerel servisler ile dijital varlıklara kapsayıcı çözümler sunuyoruz. Ülkemizdeki yasal düzenlemeler tamamlandığında bu çalışmalarımız, Türkiye’yi varlık saklama ve tokenizasyon alanında rekabetçi konuma getirecek ve ülkemize bölgesel bir hareket alanı sunmuş olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Halisdemir konuşmasına, İsviçre’nin dünya saklama ekosistemindeki önemine değinerek “Adeta bir saklama ülkesi olan İsviçre’ye yaptığımız yerinde ziyaretler ve çeşitli kuruluşlar ile gerçekleştirdiğimiz konsept doğrulama çalışmaları ile ilgimizi birikime dönüştürdük. İsviçre’deki çözümleri incelerken lider konumda olan Taurus, global ölçekteki banka ve kurum ortaklıklarıyla da öne çıktı. Bankamız borsa ve işlem platformlarından bağımsız ve bu yönüyle varlık sahiplerine güvence veren tarafsız bir saklama kuruluşu olarak ülkemizde olması arzu edilen hizmeti bu iş birliği ile diğer bankalara, portföy yönetim şirketlerine, aracı kurumlara, finteklere, borsalara, aile ofislerine ve merkez bankalarına sunacaktır. Artık bu pahalı ve yüksek güvenlik gerektiren saklama hizmetleri için her kurumun ayrıca yatırım yapmasına gerek kalmamış olup; ilgili çözümler yararlanıcılara Bankamız tarafından temin edilecektir.” şeklinde devam etti.

Taurus Kurucu Ortağı Lamine Brahimi, "İş birliği yapmaktan heyecan duyduğumuz, Türkiye’nin ilk Neobank’ı Misyon Bank’ın yeni dijital varlık hizmetlerini piyasaya sürmesini sabırsızlıkla bekliyor, MisyonTech’e dijital varlık saklama ve tokenizasyon teknolojisini Taurus-PROTECT™ ve Taurus-CAPITAL™ uygulamalarımız aracılığıyla temel bir katman olarak sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Finans ve bankacılık alanındaki öncü çalışmalarından etkilendiğimiz Misyon ve MisyonTech uzman ekipleriyle adım attığımız bu önemli iş birliği sonucunda Türkiye’nin dijital varlıklara yönelik hizmetlerin tüketicisi değil, üreticisi pozisyonuna gelerek bölgesinde söz sahibi olacağına inancımız tam." dedi.

İmza törenine Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, Genel Müdür Yardımcısı Evren Cantürk; MisyonTech Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit, MisyonTech Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Ulusoy ile Taurus Kurucu Ortağı Lamine Brahimi, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Victor Busson ve Orta Doğu Bölgesi Direktörü Bashir Kazour katıldı.

MİSYON BANK HAKKINDA

Yeni ekonominin öncü bankası olma vizyonuyla kurulan Misyon Bank; kendisini bankacılıktan sermaye piyasalarına uzanan köprü, ülkesini bölgesiyle buluşturan finans platformu olarak tanımlamaktadır. Hizmet alanlarını Platform Bankacılığı, Servis Bankacılığı ve Saklama Bankacılığı olarak belirleyen Misyon, 2023 yılı Haziran ayında faaliyetlerine başlamıştır. Kamu, özel ve yabancı kuruluşlara entegrasyon süreçlerinin yanı sıra insan, teknoloji ve bilgi sermayesini oluşturmak üzere altyapı çalışmalarına devam eden Misyon, bölgesel bankacılık hedefleri doğrultusunda 39 banka ile muhabirlik ilişkisi kurarak yerel ve küresel ağını her geçen gün güçlendirmektedir. Misyon Bank, ‘tOrk’ adını verdiği mikro servis ve bulut tabanlı en ileri teknolojileri bünyesinde bulunduran bankacılık sistemi, yapay zeka ve robotik süreçlerle harmanladığı çözümlerini 2024 yılında müşterileri ile buluşturacaktır. Misyon Bank geliştirdiği finansal teknolojileri banka ve sermaye piyasası paydaşlarına sunmak üzere 2024 yılında iştiraki MisyonTech’i kurmuş ve Dijitalpark Teknokent’te konumlamıştır.

TAURUS HAKKINDA

2018 yılında kurulan Taurus, işletme sınıfı dijital varlık altyapısı sunan İsviçre merkezli bir finansal teknoloji şirketidir. Kripto paralar, tokenize varlıklar, NFT'ler ve dijital paralar da dahil olmak üzere her türlü dijital varlığı ihraç etmek, saklamak ve ticaretini yapmak için hizmet vermektedir. Ayrıca özel varlıklar ve tokenleştirilmiş menkul kıymetler için bir pazaryeri işleten Taurus, FINMA tarafından denetlenen ve düzenlenen bir menkul kıymetler firmasıdır.