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Mobil oyunun merkezindeyiz! Türkiye'de milyar dolarlık pazar 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mobil oyunun merkezindeyiz! Türkiye&#039;de milyar dolarlık pazar 
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 50 milyon oyuncu var, sektör büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaştı. Yerli firmaların geliştirdiği oyunlar da on milyonlarca kişi tarafından oynanıyor.

Türkiye oyun sektörü özellikle yeni firmaların ve ekiplerin dahil olması ile büyümeye devam ediyor.

Gaming in Türkiye’nin Türkiye Oyun Sektörü Raporu’na göre Türkiye’de yaklaşık 50  milyon oyuncu bulunurken, sektör 1 milyar dolara koşuyor.

Türk firmaları tarafından geliştirilen oyunlar yurt dışında da milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İstanbul’un Avrupa’da en fazla oyun stüdyosuna sahip şehirler arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye oyun girişimciliği tecrübesi bulunan bir ülke. Türkiye’de artık daha geniş kapsamlı, 3-5 yıl kuluçka dönemine ihtiyaç duyan ve piyasada uzun süre kalan oyunları geliştiren şirketlerin sayısı artıyor. Artık bunların geliştirilme aşaması tamamlandı ve yakında dünyada en iyi oyunların Türkiye’den çıktığını görmeye devam edeceğiz. ABD’de düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’te, ABD’li çip şirketi Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang sunum yaparken 3 oyun tanıttı. Bunlardan biri Türkiye’de geliştirilen ve henüz piyasaya çıkmamış bir oyundu. ‘En yüksek görüntü kalitesine sahip oyunlar arasında yer alan ve Türkiye’de geliştirilmekte olan bu oyunu, bizim ekran kartlarımız sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor’ demek istiyor. İşte Türkiye’de bu kadar iyi girişimlerimiz mevcut. Oyunun bu yıl bitmeden piyasaya çıkacağını ümit ediyoruz. Bu girişimlerin sayısı artacak. Bizim ilk ve 3’üncü ‘unicorn’larımız oyun sektöründendi. Önümüzdeki dönemde de oyun sektörümüzün yeni ‘unicorn-turcornlar’ çıkardığını görmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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