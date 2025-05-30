Model portföylerde bu hisseler öne çıkıyor! BİST 100 endeksi 5 ayda yüzde 6,7 geriledi

Piyasalarda mayıs ayı işlemleri bugün tamamlanırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geride kalan 5 ayda %-6,7 geriledi. Piyasada yaşanan gelişmeler, beklentilerden daha farklı fiyatlamaları beraberinde getirdi. Aracı kurumlar da model portföylerde revizyona başladı. Trive Yatırım, model portföyünde Pegasus Hava Yolları, Garanti Bankası, Koç Holding, Emlak Konut GYO, BİM Mağazacılık, Turkcell gibi hisseleri öne çıkardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi mayıs ayının son işlem gününe 9.170 puandan başlıyor. Aylık bazda %1 civarında primli seyreden borsa endeksi; yıl başından itibaren bakıldığında %-6,71 değer kaybı yaşadı.

TCMB’nin sıkı para politikasına devam etmesi, şirket bilançolarındaki zayıf görünüm ve alternatif getirilerdeki yüksek seyir, borsada yılın ilk 5 ayında “zayıf” performansı da beraberinde getirdi.

BEKLENTİLER VE GERÇEKLEŞMELER

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, borsada yıl başındaki beklentiler ile gerçekleşmeler arasında ciddi farklılık oluştuğunu belirterek; 2025’e başlarken TCMB’nin her toplantıda faiz indirimine gidebileceği, böylece tahvilden hisse senedi piyasasına doğru geçişin hızlanacağı ve yabancı fon girişinin artarak devam edeceği gibi beklentilerin daha kuvvetli olarak öne çıktığını hatırlattı.

MODEL PORTFÖYDE REVİZYON

Ancak yurt içinde yaşanan gelişmeler ve küresel tarafta Trump politikalarının piyasalardaki algıyı da bozduğunu belirten Umut, “Bu yıl bankacılık endeksinde %14,6 kayıp yaşanırken, holdingler %4,3 geriledi. Yıl başında seçtiğimiz hisselerden oluşan model portföyümüzde de hedef bazında revizyonlara gitmeyi uygun bulduk. Revizyon kararımızda, bilanço döneminin zayıf performansı da etkili oldu” dedi.

ÖNE ÇIKABİLECEK HİSSELER

Piyasalardaki gelişmelere karşılık model portföylerinde yer alan şirketler için pozitif algılarında bozulma olmadığını belirten Umut; kurum olarak Pegasus Hava Yolları, Garanti Bankası, Koç Holding, Emlak Konut GYO, BİM Mağazacılık, Aygaz, TSKB, Turkcell, TAB Gıda, Limak Doğu Anadolu Çimento hisselerini beğendiklerini açıkladı.

Umut, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve kendi alanlarında öne çıkan şirketleri bir araya getirerek güçlü bir çeşitlilik sağladıklarını belirterek, “Hem defansif özelliği hem de büyüme potansiyeli güçlü olan hisselerle, dengeli dağılım amaçlandı” değerlendirmesinde bulundu.