Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Moody's, İsrail'in kredi notunu düşürmeyi planlıyor 

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Gazze'de masumları bombalayan katil İsrail'i ekonomik olarak zor günler bekliyor. Ekim ayında İsrail'in kredi notu görünümünü "negatif"e indiren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's şimdi de İsrail'in kredi notunu düşürmeyi planlıyor.

    Moody&#039;s, İsrail&#039;in kredi notunu düşürmeyi planlıyor 
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Günlerdir Gazze'de masumları katleden İsrail'e bir darbe de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten geliyor. İsrailli Ynet haber sitesinin haberine göre ABD derecelendirme kuruluşu Moody's, Hamas'la savaş nedeniyle İsrail'in kredi notunu düşürmeyi planlıyor.

    Ynet, derecelendirme kuruluşunun bu adımı yakında atmayı planladığını öğrendiğini ancak kaynak belirtmediğini söyledi.

    İNCELEMEYE ALINMIŞTI 

    Ekim ayında Moody's, "İsrail ile Hamas arasındaki beklenmedik ve şiddetli çatışmayı" gerekçe göstererek İsrail hükümetinin A1 kredi notlarını not indirimi için incelemeye aldığını duyurdu.

    Moody's o dönemde, Hamas'ın İsrail'in güneyine 7 Ekim'de düzenlediği ölümcül şok saldırısıyla ateşlenen çatışmanın ciddiyetinin, "daha uzun süreli ve maddi kredi etkisi olasılığını artırdığını" söylemişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailMoody
    Haberler > Ekonomi > Moody's, İsrail'in kredi notunu düşürmeyi planlıyor 
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Şimşek’ten ev sahiplerine kritik uyarı! Bunu yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak - EkonomiYapmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacakÖzel okul yöneticilerinden Bakan Tekin'e cevap: Bizim uyarılmaya ihtiyacımız yok  - EkonomiÖzel okul yöneticilerinden Bakan Tekin'e cevapBorsada dikkat çeken ‘Banka’ ve ‘Enerji’ detayı - EkonomiBorsada dikkat çeken ‘Banka’ ve ‘Enerji’ detayıEn düşük maaş 34 bin lira: MSB'nin sözleşmeli er başvuruları başladı - EkonomiEn düşük maaş 34 bin lira: Başvurular başladı‘Başkan çıldırdı’, belediye personellerine yüzde 80 zam yaptı: Aylık maaş 42 bin lira oldu - EkonomiAylık maaş 42 bin lira olduAkaryakıta zam! Tabela gece yarısı bir kez daha değişti - EkonomiTabela gece yarısı bir kez daha değiştiHedef sürdürülebilir üretim: Hayvancılık ve sütte yol haritası hazır - EkonomiHedef sürdürülebilir üretim: Hayvancılık ve sütte yol haritası hazırMarketlerin zam oyunu! Kâr hırsı sınır tanımıyor - EkonomiKâr hırsı sınır tanımıyorGaranti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ: Yatırımcı ilgisi artıyor, not da yükselecek - EkonomiGaranti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ: Yatırımcı ilgisi artıyor, not da yükselecekAkaryakıt fiyatına gece yarısı dev zam! Motorin ve benzin arasında makas açıldı - EkonomiAkaryakıt fiyatına gece yarısı dev zam! Motorin ve benzin arasında makas açıldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...