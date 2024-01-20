Moody's, İsrail'in kredi notunu düşürmeyi planlıyor 

20 Ocak 2024 16:57 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 17:04

Günlerdir Gazze'de masumları katleden İsrail'e bir darbe de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten geliyor. İsrailli Ynet haber sitesinin haberine göre ABD derecelendirme kuruluşu Moody's, Hamas'la savaş nedeniyle İsrail'in kredi notunu düşürmeyi planlıyor.

Ynet, derecelendirme kuruluşunun bu adımı yakında atmayı planladığını öğrendiğini ancak kaynak belirtmediğini söyledi.

İNCELEMEYE ALINMIŞTI

Ekim ayında Moody's, "İsrail ile Hamas arasındaki beklenmedik ve şiddetli çatışmayı" gerekçe göstererek İsrail hükümetinin A1 kredi notlarını not indirimi için incelemeye aldığını duyurdu.

Moody's o dönemde, Hamas'ın İsrail'in güneyine 7 Ekim'de düzenlediği ölümcül şok saldırısıyla ateşlenen çatışmanın ciddiyetinin, "daha uzun süreli ve maddi kredi etkisi olasılığını artırdığını" söylemişti.