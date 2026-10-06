Akaryakıt fiyatlarında tabelalar bir kez daha değişti. Motorinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruşluk indirim yansıtılırken, İstanbul’da fiyat 90 TL seviyesine kadar geriledi. Ankara’da motorin 91,30 TL, İzmir’de ise 91,50 TL civarında satılıyor.

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 6 Ekim 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatında 4 lira 80 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. İndirimle birlikte motorin fiyatı bazı bölgelerde yeniden 90 TL sınırına çekildi.

MOTORİNE 4 LİRA 80 KURUŞ İNDİRİM

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4 lira 80 kuruşluk indirim uygulandı.

Güncel fiyat takip verilerine göre indirim miktarı şehir ve akaryakıt şirketine bağlı olarak birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor. Türkiye genelinde motorinin ortalama litre fiyatı yaklaşık 92 TL seviyesine geriledi.

Motorine 4 lira 80 kuruş indirim geldi: Fiyat 90 TL sınırına geriledi

İSTANBUL’DA 90 TL SINIRINA İNDİ

İndirim sonrasında İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı yaklaşık 90,20 TL, Anadolu Yakası’nda ise 90 TL seviyesine geriledi.

Ankara’da motorin yaklaşık 91,30 TL, İzmir’de ise 91,50 TL seviyesinde satılıyor.

6 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

- Benzin: 84,70 TL

- Motorin: 90,20 TL

- LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

- Benzin: 84,50 TL

- Motorin: 90,00 TL

- LPG: 40,60 TL

Ankara

- Benzin: 85,70 TL

- Motorin: 91,30 TL

- LPG: 41,29 TL

İzmir

- Benzin: 85,90 TL

- Motorin: 91,50 TL

- LPG: 41,20 TL

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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